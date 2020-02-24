Çaykur iş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Çaykur işçi alımı şartları neler? İşte başvuru ekranı

Çaykur 900 işçi alımı yapıyor. Çaykur işçi alımı başvuru ekranı aracılığıyla 18-50 yaş aralığında 900 işçi istihdam edilecek. Alıma başvurmak isteyenler, alım ile ilgili detayları araştırıyor. Çaykur iş başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. En az ilkokul mezunu olan vatandaşlar, il ve ilçelerinde yer alan fabrikalara başvurabilecek. Çaykur iş başvurusu işlemi, 24-28 Şubat tarih aralığında tamamlanacak.

ÇAYKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çaykur işçi alımı başvurusu, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Çaykur Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, noter huzurunda tamamlanacak.

İşe girmek isteyen işçi adayları 24.02.2020 – 28.02.2020 tarihileri arası 5 işgününde ikamet etikleri İlin İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İlin İşkur İl Müdürlüklerine bildirilen işyerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. ( Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) İş başvurusu yapan işçi adayları için düzenlenen işe gönderme belgesini alacaklardır.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI



ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme şartlarını taşımaları gerekecek.

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İşe alınacak işçiler, 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00 de Rize/Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 13.00 de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00 de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.