Çay bahçeleri BM gibi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı sancılı olan yaş çay hasadı Rize’de devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan’dan her yıl gelen yaş çay işçileri bu yıl bölgeye gelemezken, Gürcü işçiler yerine bölgeye İstanbul gibi büyük illerden çay toplamak için getirilen Senegalli, Afgan ve Özbek çay işçileri geldi. Sınır kapısının kapanmasıyla Gürcistan’dan gelemeyen çay işçilerinin yerini, daha önce Türkiye’ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı.

İSTANBUL’DAN GELDİLER

Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize’de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer alıyor. Birçok ülke vatandaşının İstanbul’dan çay toplamak üzere geldiği Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çay bahçeleri için ‘Birleşmiş Milletler (BM)’ gibi yorumları yapılıyor. Yaklaşık 200 bin kişi çay üretiminden gelir sağlıyor. Türkiye, çay alanları bakımından dünyada 7. sırada. Kuru çay üretiminde Çin, Hindistan, Kenya, Srilanka ve Vietnam’dan sonra 6. sırada. Tüketimde ise kişi başına yıllık ortalama 3.5 kilogram kuru çayla ilk sırada.