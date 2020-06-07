Çarklar yeniden tam güç dönmeye başladı

EMİN PAZARCI



Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı’nda gövdenin yüzde 75’ini tamamlayan ‘3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü’ dün yapılan törenle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, video konferans yöntemiyle Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ve Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pek çok sevinci birlikte yaşadıklarını belirterek, “Yusufeli Barajı, tamamen mühendislerimizin ürünü olan eser, ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlayacak” dedi.

GAP’IN EN BÜYÜKLERİNDEN

Çanakkale’de 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyüklerinden biri olacak köprünün 18 Mart Zaferi’ni temsil eden 318 metrelik kulesinin son bloğunun yerleştirildiğini aktaran Erdoğan, GAP’ın en büyük projelerinden yeni ismi Prof. Dr. Veysel Eroğlu olan Ilısu Barajı’nı tamamlamanın da kendilerine nasip olduğunu söyledi. Adı 27 Mayıs Darbesi ile anılan Yassıada’nın milletin verdiği isimle Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunulduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, önceki gün Ankara’da 9 ayrı şehirdeki 10 Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini, dün de burada Yusufeli Barajı’ndaki ilerlemenin ve diğer tesislerin açılışının gururunu yaşadıklarını söyledi.

YÜRÜYÜŞE ARA VERMEDİK

“Görüldüğü gibi salgın dönemini sağlıkta, gıda ve temizlik ürünleri tedarikinde, kamu düzeninde başarıyla yöneten Türkiye, kutlu yürüyüşüne de asla ara vermemiştir” diyen Erdoğan, planlanan normalleşme takvimini sağlık ve ülkenin önceliklerinden taviz vermeden dengeli bir şekilde adım adım hayata geçirdiklerini ifade etti. Ekonominin çarklarının yeniden tam güç dönmeye başladığını belirten Erdoğan, “Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için de işte cumartesi pazar günlerini de şu anda artık kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik ve vatandaşlarımızın rahatlıkla artık sokağa çıkabilmelerinin yolunu da açtık” diye konuştu.

11.260 kişiye istihdam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Yusufeli Barajı’nın, Nisan 2021’de faaliyete geçeceğini bildirdi.

İnşaatı tamamlanan ve 239 milyon liraya mal olan Bayburt Demirözü sulama tesisini de açtıklarını kaydeden Pakdemirli, 11 bin 260 kişiye istihdam ve çiftçilere de 85 milyon liralık ilave tarımsal gelir sağlanacağını belirtti.

İhracatta ve turizmde çok güçlü gelişmeler bekliyoruz

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki normalleşme adımlarına uygun şekilde ihracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler beklediklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz. Geleceğimize ümitle bakmamız için pek çok sebebimiz var. “

DÜNYAYA GÖSTERDİK



Erdoğan, şöyle devam etti: “Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve daha kararlıyız. Türkiye, sanayisi, teknolojisi, tarımı, ticareti, hizmet altyapısı yanında asıl insani duruşuyla büyük bir devlet olduğunu salgın sürecinde tüm dünyaya göstermiştir, göstermeyi de sürdürecektir.”

18 yılda 585 yeni baraj

Türkiye'nin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “2003’e geldiğinde Türkiye toplam 276 baraja ancak sahip olabilmişti. Biz 18 yılda bunun üzerine 585 yeni baraj ilave ettik.”

Ekonomiye 1.5 milyar TL yıllık katkı



Yusufeli Barajı ve HES, temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer gövde kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın 3. yüksek barajı olacak. n Baraj ve hidroelektrik santrali ekonomiye yıllık 1.5 milyar lira katkı sağlayacak. n 2.5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak.

Başkan Erdoğan F Klavye birincisi Nisa’yı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F Klavye Türkiye Birincisi Nisa Maya Tunçoğlu’nu kutladı. Erdoğan, “İzledim hakikaten muhteşemsin. Maşallah, tebrik ediyorum. İnşallah en yakın zamanda sizleri Ankara’da ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.