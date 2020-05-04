Çarklar bu hafta hızlanıyor! Sanayinin devleri işbaşı yapıyor

Bazı sanayi şirketleri virüs nedeniyle ara verdikleri üretime bugün yeniden başlıyor. Bugüne kadar birçok şirket mayısın ilk haftasına kadar üretime başlayacağını açıklarken birçoğu da üretime geçtiğini Borsa’ya duyurdu. Otomotiv ana ve yan sanayiinde bugünden itibaren 11 Mayıs’a kadar tüm fabrikaların üretime geçmesi planlanıyor. Yünsa, Demisaş, Ford, Karsan, Bosch Fren, Goodyear, Çelik Halat, Sanifoam, Borusan Mannesmann, Oyak Renault, Sarkuysan, Lüks Kadife, Brisa ve Akın Tekstil gibi şirketlerin bazı fabrikalarında üretim başlarken birçoğu ise işbaşı tarihi olarak 4-5 Mayıs’ı belirledi. Federal Mogul İzmit Piston’un Aslanbey tesislerinde üretim başlarken, İzmit fabrikasında üretime verilen aranın 5 Mayıs’ta sona ereceği bilgisi verildi.

OTOMOTİV BAŞI ÇEKİYOR



Bu arada Avrupa’da da Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde, Volkswagen, Renault, Mercedes, birçok fabrika üretime yeniden başlarken bugün itibariyle fabrikaların yüzde 90’dan fazlasının üretime geri dönmesi planlanıyor. Türkiye’de ise Anadolu Isuzu, Mercedes Benz Türk, Honda, Karsan, Hyundai Assan, Otokar ve Türk Traktör olmak üzere Türkiye’de 6 ana sanayi firması üretime yeniden başlamıştı. TOFAŞ ise daha önce 4 Mayıs olarak duyurduğu işbaşı tarihini 11 Mayıs’a çekmişti.

MAĞAZALARDAN TEDBİRLİ AÇILIŞ



16 Mart’tan itibaren kepenk indiren markalar bugünden itibaren tedbirli açılışa hazırlanıyor. Koçtaş bugünden itibaren 51 mağazasını yeniden kademeli ve kontrollü olarak açacağını duyurdu. Bugün açılacağını açıklayan bir diğer marka da Bauhaus oldu. Vakko ise 6 Mayıs’tan itibaren tüm tedbirlerini alarak Nişantaşı, Suadiye ve Esenyurt mağazalarını 12.00-18.00 arası açacak.

BAZI ÜLKELER 4 MAYIS’I HEDEF TARİH SEÇTİ



Malezya: Sinema salonu, sergi ve pazar yeri dışında ekonominin tüm unsurları bugünden itibaren çalışacak.

İtalya: Üretim sektöründe çarklar yeniden dönecek, inşaat sektöründe mesai başlayacak. Restoranlar evlere servis hizmeti vermek şartıyla kapılarını açacak.

Yunanistan: Bugün kuaförler ve mağazalar açılacak.

Tunus: Gıda ve inşaat sektörü yarı zamanlı çalışmaya başlayacak.

Nijerya: Ekonomik faaliyetere kademeli olarak geçeceğini duyurdu.

Hindistan: 4 Mayıs’tan sonra normalleşme yönünde adım atacağını duyurdu.