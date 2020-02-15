Cari fazlada 18 yılın rekoru

Merkez Bankası tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler açığı, 2018’un aralık ayına göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, cari işlemler hesabı, 2019 yılında 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi. Böylece hükümetin aldığı tedbirler ve ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek cari fazla yakalanmış oldu. Cari işlemler hesabı, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 47 milyar 347 milyon dolar ve 28 milyar 261 milyon dolar cari açık vermişti.

AÇIK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yıllar sonra 2019’da cari fazla verilmesinde ithalatın yıllık yüzde 9.1 daralmasının, ihracatın yüzde 2.1 artışının ve turizm gelirindeki yüzde 17 yükselişin etkili olduğunu belirten ekonomistler, 2020 yılında ise ülke ekonomisinin büyüme patikasına girmesiyle cari fazlanın gerileyerek makul cari açık konumuna geleceğini tahmin ediyor. Ekonomistler, Aralık 2019’da cari işlemler dengesinin 3 milyar dolar açık, 2019 yılında ise 1.2 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, geçen yıl cari dengeyi iyileştiren faktörlerin başında gelen enerji ticaretindeki gelişmelerin devam edip etmeyeceğinin kritik olduğunu belirtti. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da ekonominin büyümeye geçmesiyle birlikte ilerleyen aylarda görüntünün cari açık pozisyonuna dönmesinin beklenebileceğini söyledi. Erkan “2020 yılında ise 16 milyar dolar cari açık beklentimizi koruyoruz” diye konuştu.

BÜYÜME HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı dengelenme döneminin başarısının cari denge rakamlarıyla ortaya çıkmış olduğunu söyledi. Albayrak “Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. ‘Değişim başlıyor’ sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız” ifadelerini kullandı.