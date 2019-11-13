Cari fazla 5.9 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye’nin cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar oldu. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin tedbir ve uygulamalarıyla geçen yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 58 milyar dolardan kademeli olarak geriledi. Yıllıklandırılmış cari açık ekonomideki dengelenme sürecinin etkisiyle 12 ay boyunca daraldı.

HAZİRANDA İLK ‘FAZLA’

Cari işlemler hesabı haziran ayıyla birlikte dört ay boyunca üst üste cari fazla vererek, eylül döneminde 5 milyar 895 milyon dolarla rekor tazeledi. Haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde sırasıyla 1.2, 4.7 ve 5.3 milyar dolar cari fazla verildi.

AĞUSTOS AYI ZİRVEDE

Böylece temmuz ve ağustos dönemlerindeki 4.7 milyar dolar ve 5.3 milyar dolar, Merkez Bankası’nın yayımladığı veri seti dönemi dikkate alındığında en yüksek yıllıklandırılmış cari fazlalar olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, piyasa beklentisinin eylülde 2 milyar dolar cari fazla yönünde olduğunu belirtti. Yıllıklandırılmış cari fazlanın GSYH‘ya oranının yüzde 0,8’e yükseldiğini ifade eden Bürümcekçi, veri setinin yayımlandığı dönemin en yüksek seviyesine ulaşıldığını söyledi.

ENERJİ VE ALTIN DIŞI CARİ FAZLA 47.7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI§

Bürümcekçi, manşet verideki iyileşmenin yanı sıra, cari dengenin temel eğilimi açısından takip edilen enerji dışı cari dengenin 41.5 milyar dolar fazla ve enerji ve altın dışı (çekirdek) cari dengenin ise 47.7 milyar dolar fazlaya yükseldiğini vurguladı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 48 MİLYON $ AZALDI

Cari fazla rakamında, eylülde geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4 milyar 324 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.