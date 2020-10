Cano uyaracak, vatandaş israfa karşı söz verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesi kapsamında ‘Söz Veriyorum’ kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında vatandaşlar sofranasahipcik.com sitesine girerek gıda israfına karşı söz verecek. Kampanyayı düzenlediği basın toplantısıyla tanıtan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kampanyaya 2 milyon kişinin katılmasını hedeflediklerini belirterek bu alanda dünya rekoru kırmayı planladıklarını söyledi.

CANO İŞBAŞINDA



Pakdemirli, kampanyanın kayıp ve israf farkındalığına yönelik çalışmalar sırasında maskot olarak kullanılacak Cano’yu kamuoyuna tanıttı. Cano’nun kampanya boyunca restoran, kafe, marketler gibi yerlerde kampanyayı hatırlatacağını kaydeden Bakan Dr. Pakdemirli, toplumun tüm kesimini ‘Söz Veriyorum’ kampanyasına katılmaya davet etti. Pakdemirli, ‘söz veriyoruz’ kampanyası ile birlikte 2 milyon kişiyle dünyada çevrimiçi olarak en çok imza atılan kampanya rekorunu kırmayı hedeflediklerini, aynı zamanda çevre konusuyla ilgili dünyada en çok imza toplanan kampanya rekorunu da kırmış olacaklarını söyledi.

Dünya ve Türkiye’de gıda üretimi ve israfının fazla olduğunu belirten Pakdemirli “Üretilen her 3 gıda maddesinden birini maalesef çöpe atıyoruz. Örnek verecek olursak, evimize 3 ekmek alıyorsak bir tanesini maalesef çöpe atıyoruz veya toplam tarım paydaşları sektörü 20 milyon tonun üzerinde buğday üretiyorsa biz bunun 3’te birini çöpe atıyoruz” dedi. Bekir Pakdemirli, tüm lojistik süreçleri içerisinde gıdanın yüzde 14’ünün kaybedildiğini söyledi. Pakdemirli “Gıda okuryazarlığı son derece önemli. Bakanlığımızda Tarım ve Orman Akademisi var. Burada önümüzdeki günlerde gıda okuryazarlığına ait de çeşitli dersler veriyor olacağız” dedi.

2 SAATTE 2 BİN KİŞİ TAAHHÜTNAME İMZALADI



Kampanya ile ‘www.sofranasahipcik.com’ sitesine girenler “Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime söz veriyorum” diyerek taahhütname imzalayacak. Kampanya duyurunun yapıldığı andan itibaren yoğun ilgi gördü. İlk 2 saat içinde 2 bin kişi taahhütneme imzaladı.

EBA TV’DE DERS OLACAK



Kampanyaya ilişkin özel bir web sitesi oluşturulduğu bilgisini paylaşan Pakdemirli, “Toplumun her kesiminin destek vereceği güçlü bir iletişim süreci yürütülüyor. EBA TV’de özel ders olarak müfredata giriyor. ‘Sofranasahipcik.com’ adresine girip gıda kaybı ve israfına karşı mücadele edeceğimize söz vereceğiz” diye konuştu.

’ATIKSIZ MUTFAK’ YARIŞMASI YAPILACAK



Pakdemİrli “2021’in ilk aylarında, de 4-5 gün süresince Atıksız Mutfak diye bir yarışma düzenleyeceğiz. Buna tüm milletimiz davetli olacak. Ondan sonra herkes kendi deneyimini bize bir şekilde anlatacak. Bu işin liderini, şampiyonunu seçeceğiz” dedi.

Bakanlık gidanikoru.com sitesi üzerinden vatandaşa pratik önerilerde de bulundu. İşte o önerilerden bir kaçı: n Planlı alışveriş yap. Listesiz alışverişe çıkma. n Aç karnına liste hazırlama. n Alışveriş sırasında son tüketim tarihini kontrol et. n Tarihi geçen ürünleri kullanılmaz durumda olduklarından emin olmadan çöpe atma. n Tabağında artık yemek bırakma. n Artan pilav ve sebzelerle çorba yap. n Ekmek bayatladıysa atma, çorbana kat. n Dış görünüşüne aldanma, olgunlaşmış muzun faydasını bil. n Her bir yudum sütün değerini bil. Bir litre süt için 1000 litre su kullanıldığını unutma. n Fazla olanı dondur çürümesine engel ol. n Tüketeceğiniz kadar pişirin. n Buzdolabını doğru sıcaklığa ayarla. n Buzdolabını gıdalar birbiriyle temas etmeyecek şekilde sürekli düzenle. n Küçük kaplarda sakla. n Kavun ve diğer meyveleri çekirdekleri ile muhafaza et, ömrünü uzat. n Soğan ve patatesi kuru ve ışıksız ortamda sakla.