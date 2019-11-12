Çalışan anneye bakıcı desteği geliyor! 1300 liralık bakıcı desteği başvuruları başlıyor! İşte şartlar

Çalışan anneye bakıcı desteği başvuruları yarın başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunca Avrupa Birliği destekli "Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek. Evinde eğitimli bakıcı çalıştıran annelere 1300 TL destek verilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek bu uygulama toplam 3700 çalışan kadını kapsıyor. Ön kayıt 13 Kasım Çarşamba saat 14.00’te alınmaya başlanacak, kesin kayıt ise 26 Kasım Salı günü alınacak.İşte çalışan anneye bakıcı desteğine ilişkin detaylar..

Akşam Gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül'ün çalışan anne bakıcı desteği yazısı haberimizde..

SGK ve AB projesi kapsamında, evinde eğitimli bakıcı çalıştıran annelere her ay 200 euro destek verilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 3700 çalışan kadını kapsayan projeye başvurular yarın itibarıyla başlıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, AB projesi çerçevesinde evinde eğitimli bakıcı çalıştıran annelere destek sağlayacak. Yarın başlayacak ön başvurularla İstanbul, Ankara ve İzmir’de projeden yararlanabilecek anneler belirlenecek. Hem çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasından ayrı kalan kadınların işe geri dönüşlerinin sağlanması, hem de eğitimli kadın bakıcı istihdam edilmesiyle kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

EN FAZLA 32 AY ALABİLECEK

Destek alacak annelere, her ay 200 euro ödenecek. Engelli çocuğu bulunan annelere ise her ay 250 euro destek sağlanacak. Destek sağlanan aydaki döviz kuruna göre de destek miktarı değişebilecek. Annelere sağlanacak desteğin süresi en fazla 32 ay olabilecek. Çocuk 36 aylık olana kadar maksimum 32 ay süreyle destekten yararlanılabilecek. Projeye başvurular yarın e-Devlet üzerinden yapılacak. 14:00 itibarıyla açılacak sisteme www.sgkegitimlibakici.org adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak başvurular yapılabilecek. Ön başvurular sistem üzerinden yapılacak ve başvuru sahiplerine kesin kayıt için randevular verilecek.

HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMALARI GEREKİYOR?

Annelere destek için bazı şartlar var. O şartlar şunlar:

• İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğuyla birlikte aynı adreste ikamet etmesi,

• 4/a’lı, yani eski adıyla SSK’lı olarak, tam zamanlı bir işte çalışması,

• Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 aylık çocuğu bulunması,

• İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da MEB onaylı sertifikayla 0-36 ay arası çocuk bakımı eğitimi olan bakıcı istihdam etmesi.

İSTİHDAM EDİLECEK BAKICIDA ARANAN ŞARTLAR DA ŞÖYLE:

•18 yaşı doldurmuş olması,

• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması,

• Anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmaması,

• 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu İŞKUR, MYK, MEB onaylı belgeyle belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması,

• Projede anne olarak destek almıyor olması.

ÇOCUK BAKIMI KURSUNU BİTİREN 6 BİN KADINA 200 EURO ÖDEME

Proje kapsamında her ay İstanbul’da 2100, Ankara ve İzmir’de 800 anneye destek sağlanacak. Bu şekilde her ay toplam 3700 anneye destek sağlanacak. Proje kapsamında tek seferlik olmak üzere istihdam edilen bakıcı kadınlara da destek var. MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına tek seferlik 200 euro destek sağlanacak. Bu çerçevede hem anneye, hem de kadın bakıcıya destek sağlanmış olacak. Gerekli sertifikasyon sürecini tamamladığını belgeleriyle ispat eden kadınlar, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki proje ofislerine başvurarak destekten yararlanabilecek.

UYGULAMA İSTİHDAMI ARTIRACAK

Henüz bakıcı istihdam etmeyen anneler de destekten yararlanmak için bakıcı çalıştırmayı düşünebilir. Böylece uygulamayla kadın istihdamına da destek sağlanacak. Kadınlar, bakıcı istihdam etmenin maliyetini değerlendirerek karar verebilir.