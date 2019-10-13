Çalışan annelere 650 TL maaş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) , 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki ‘Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin hayata geçirileceğini belirtti.

YARDIM 24 AY SÜRECEK

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, “Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 euro) destek sağlanacak” açıklamasında bulundu.

KAYITLAR İNTERNETTEN

Projeye ön kayıtlar yarın saat 14.00’ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakımı.org) e-devlet şifresiyle yapılabilecek. Proje ile çalışan kadınlar üzerindeki maddi yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

TOPLAM DESTEK MİKTARI 169 MİLYON LİRAYI BULACAK

Proje kapsamındaki yardımların toplamda 169 milyon lirayı (26 milyon euro) bulacağına dikkati çeken Selçuk, “Projenin amacı, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek. Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

TEK SEFERLİK KIRTASİYE YARDIMI DA VERİLECEK

Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya’da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, “Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 euro) kırtasiye desteği de sağlanacak” ifadelerini kullandı.