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22 Eylül 2020 Salı 03:04 | Son Güncelleme:

Çalınan Gmail hesabı kredi kartlarından daha pahalı!

Çalınan Gmail hesabı kredi kartlarından daha pahalı!

Sanal dünyanın suç merkezi dark webde Gmail bilgileri 150 dolardan satılıyor.

Karanlık internet (Dark web), adı gibi pek çok karanlık hizmete zemin oluşturuyor. Çeşitli siber saldırı veya sızıntılar yoluyla siber hırsızların eline geçen pek çok hassas veri, ne yazık ki karanlık ağda satışa sunuluyor. Veri güvenliği araştırmaları yürüten Privacy Affairs, karanlık ağı tarayarak bir ‘2020 Karanlık Ağ Fiyat Endeksi’ oluşturdu ve buna ilişkin bir rapor hazırladı. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in paylaştığı bir araştırma raporuna göre, kredi kartı ayrıntıları 12-20 dolar gibi fiyatlara satılırken, Gmail hesapları 150 doları aşabiliyor.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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