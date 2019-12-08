Çakıl taşına bile dokunulmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, ‘kesin korunacak hassas alanlar’, ‘nitelikli doğal koruma alanları’ ve ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları’ olarak tescil edilen doğal sit alanları için koruma koşulları belirlendi.

ÜÇ BAŞLIKTA TOPLANDI

Dün Resmi Gazete’de üç başlık altında yayımlanan ilke kararına göre, söz konusu alanlar; ‘kesin korunacak hassas alan’, ‘nitelikli doğal koruma alanı’, ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak sınıflandırıldı.

KESİN KORUNACAK HASSAS ALA

- Kesin korunacak hassas alanlar, bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, kara, su ve deniz alanları olarak belirlendi.

- Bu alanlarda,madencilik yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, ayrıca toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek.

- Ekolojik dengenin devamlılığı ve tozlaşmanın sağlanabilmesini destekleyen arıcılık faaliyetleri yapılabilecek.

- Kuş gözlem kulesi kurulabilecek.

NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI

- Nitelikli doğal koruma alanı, doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, doğal süreçlerin hakim olduğu kara, su, deniz alanları olarak tanımlandı.

- Madencilik yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzeme dökülemeyecek.

- Entegre tarım ve hayvancılık uygulamaları hariç, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilecek.

- Çevrenin özelliklerinden kaynaklanan faaliyetlerin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi inşa edilebilecek.

- Günübirlik alanlar, A tipi hariç mesire alanlarıyla kıyı mevzuatına uygun olarak park ve rekreaktif alanlar yapılabilecek

- Sulama amaçlı baraj ve göletlerde Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak su ürünleri faaliyetlerine izin verilebilecek.

- Şehitlik ve mezarlık alanları açılabilecek.

- Süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitki, fidan üretilebilecek.

- Kamping alanı düzenlenebilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA ALANI

- Sanayi tesislerine izin verilmeyecek.

- Mevzuata uygunluk şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilecek.

- Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden gibi malzemeler alınabilecek.

- Toprak dökümü hariç toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı dökülemeyecek.

- Koruma imar planına uygun olması koşuluyla turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilecek.