Çağdaş Holding turizmde yurt dışına açılıyor

Dağlarca Çağlar, AA muhabirine holding açısından 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı.

Çağdaş Holding olarak zor geçen bir 2019'da oldukça başarılı bir performans sergilediklerini anlatan Çağlar, faaliyette bulundukları gayrimenkul sektörünün ciddi bir düzeltme döneminden geçtiğini söyledi.

Çağlar, son dönemde toparlanma sinyalleri hissedilse de gayrimenkul açısından yıl genelinde zorlukların yaşandığını aktararak, "Özellikle fiyat olarak belli bir ölçeğin üzerindeki projelerde bu durgunluğu hissettik, ama bununla birlikte yabancı ilgisi de oldukça üst düzeyde. Bu da aslında bir miktar yerli ilgisindeki düşüşü karşılaşmış oldu." diye konuştu.

Turizm sektöründe çok başarılı bir yıl geçirdiklerinden bahseden Çağlar, şunları kaydetti:

"Son dönemde yatırımlarımızı artırdığımız teknoloji perakendesinde 2019 bizim için büyüme yılı oldu. Genel olarak değerlendirdiğimiz 2019 gerçekleşmeleri yıl başında yaptığımız bütçelerle yakın seyretti. 2020 için de hedefimiz yaklaşık yüzde 20 büyümeyle konsolide ciromuzu 300 milyon liranın üzerine çıkarmak. Çağdaş Holding olarak, 1994'ten bu yana Bodrum'da çok sayıda yatırıma imza attık. Bugüne kadar bölgede geliştirdiğimiz gayrimenkul projesi sayısı 30'un üzerinde. Sadece son 5-6 yılda hayata geçirdiğimiz yatırım tutarının 300 milyon avroya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii turizm yatırımlarının etkisi çok büyük."

"BODRUM, SWİSSOTEL'İN BİRDEN FAZLA OTELİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN TEK AVRUPA ŞEHRİ OLACAK"

Dağlarca Çağlar, Bodrum'da 2015'te 75 milyon avroluk yatırımla açtıkları Swissotel Resort Bodrum Beach'in ardından 2020'de de şehir merkezinde Swissotel Residences Bodrum Hill'i tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Burası için yatırım öngörülerinin 100 milyon avro civarında olduğunu belirten Çağlar, otel bölümünün 2020'nin, rezidans bölümünün 2021'in yaz aylarında tam teşekküllü olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Çağlar, bu projenin Avrupa'da bir ilki temsil edeceğini aktararak, "Swissotel Resort Bodrum Hill'in hizmete girmesiyle birlikte Bodrum, Swissotel'in birden fazla oteline ev sahipliği yapan tek Avrupa şehri olacak. Bunun dışında Bodrum'un en özel koyu olarak gördüğümüz Cennet Koy'daki projemizde de ilk etabın teslimlerini bu yıl içinde gerçekleştireceğiz." bilgilerini verdi.

Çağdaş Holding olarak son dönemde ağırlık verdikleri diğer bir konunun da teknoloji perakendesi olduğunu aktararak, şunları ifade etti:

"Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde yapacağımız yeni organik ve inorganik büyüme hamleleriyle bu iş kolumuzu daha da güçlendirme konusunda istekliyiz. Tüm bunların yanı sıra önümüzdeki 3-4 yıl Çağdaş Holding'in yurt dışına açılması için de önemli bir süreç olacak. Özellikle Avrupa ve ABD'de eski, atıl durumda olan yapı ve turizm tesisleriyle ilgileniyoruz. Bunları satın alıp ardından bu yapıları, bulundukları bölgelere uygun bir restorasyonla ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda hedefimiz Çağdaş Holding'i gelecek 5 yıl içinde 'Bodrum merkezli bir global şirket' haline getirmek."

"BODRUM'U CANNES, SAİNT TROPEZ, NİCE GİBİ MARKALARLA YARIŞIR HALE GETİRMELİYİZ"

Dağlarca Çağlar, turizmin 2019'u en başarılı tamamlayan sektörlerin başında geldiğine işaret ederek, bunu Bodrum'da yakından hissettiklerini söyledi.

Yıl sonu itibarıyla Bodrum'daki toplam yabancı turist sayısının 1,5 milyona yaklaştığını anlatan Çağlar, "Swissotel olarak özellikle yüksek sezonda doluluk oranlarımız yüzde 90'ların altına hiç düşmedi. Gelecek yıl da bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. 2016 ve 2017'deki büyük düşüşün ardından 2018'de başlayan ve 2019'da artarak devam eden toparlanmanın 2020 ve ötesine taşınması, bizim gibi bölge yatırımcıları için de ayrı bir motivasyon kaynağı olacaktır." değerlendirmelerini yaptı.

Çağlar, el birliğiyle Bodrum'un marka değerinin ön plana çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bodrum'u Cannes, Saint Tropez, Nice gibi markalarla yarışır hale getirmeliyiz. Bunun için sektörün tüm paydaşları el ele vermeli. İlk etapta Bodrum'u 12 ay yaşanır bir turizm destinasyonu haline getirmek, turizmi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak kritik öneme sahip. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman hem bölge esnafının üzerindeki yükü alıyorsunuz hem de bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunuyorsunuz. Yapılması gereken Bodrum'u mevsimlerden, sezonlardan bağımsız bir çekim merkezi haline getirmek. New York, Chicago gibi Kuzey Amerika bölgesinde yaşayan Amerikalılar için Miami ne ifade ediyorsa, Bodrum da Avrupalılar için o anlama gelmeli."

AA