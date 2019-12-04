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Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? 20182 buzağı desteklemeleri yattı mı?

Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek" 20182 buzağı desteklemeleri yattı mı"

Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yılda iki kez buzağı desteklemeleri ödeniyor. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvuruyor. 2018/2 buzağı desteklemeleri yattı mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için ödenen buzağı desteklemesinin 2018 yıı 2. dönem ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. Söz konusu destekten yararlanmak için bazı şartları taşımak gerekiyor.  2018/2 buzağı desteklemeleri yattı mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

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2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2018 yılının 2. ödemesi henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmadı. Ödemelerin yakın zaman içerisinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara ödenmesi bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.


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