'Büyük holdingler satın almak için şirket arıyor'

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

2005 yılından bu yana toplam büyüklüğü 6.5 milyar doların üzerinde olan 90 tane şirket satın alma ve birleşmeye aracılık eden finansal danışmanlık şirketi Pragma, önümüzdeki 2-3 yıl için büyük hacimli işlemlere hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Değer Şahbaz, 2020 başından bu yana şirketler cephesinde ciddi bir hareketliliğin başladığını, hem Türkiye’deki büyük holdingler cephesinde hem de uluslararası piyasalada nakit bolluğu olduğunu söyledi.

MUHTEŞEM BİR DÖNEM

Şahbaz, “Türkiye yatırım için iyi bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Son 4 yıldır görmediğimiz hareketi, geçtiğimiz 15-20 gün içinde gördük. Yabancı yatırımcı çekme anlamında muhteşem bir döneme girdik” diye konuştu. Türkiye’nin toplam global doğrudan yabancı yatırımlardan aldığı payın henüz yüzde 1 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Şahbaz, “2018 yılında 1.3 trilyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında ise bu oranın yüzde 0.7 seviseyine düştüğünü tahmin ediyoruz. Ancak geçtiğimiz yıllarda dünya pastasından aldığımız payın yüzde 1.5 seviyesine yaklaştığı yıllar oldu” diye konuştu.

200-300 MİLYON DOLAR HAZIR

Türkiye’nin önde gelen holdingleriyle de görüşme halinde olduklarını anlatan Şahbaz, “Onlar da nakitte ve satın alacak şirket arıyorlar. Her bir holding önümüzdeki 3 yıl içinde en az 200-300 milyon dolarlık satın alma yapmak istiyor. Burada öne çıkan sektörler ise sanayi, teknoloji, makine-ekipman. Ayrıca start up’larla da yakından ilgileniyorlar” dedi.

MERGERMARKET’TEN ÖDÜL ALDI

Pragma’nın kurucu üyelerinden Mustafa Akgün ise “2019’da 7 adet işlem tamamladık ve Mergermarket tarafından Türkiye 2019 Yılı Şirket Birleşme ve Devralma Finansal Danışmanı seçildik” dedi. Pragma’nın son dönemde tamamladığı işlemler arasında Ulusoy Elektrik’in ABD’li Eaton’a satışı ve Karaca’nın Weimar satın alması bulunuyor.

TÜRKİYE ABD İÇİN AVRUPA’YA GİRİŞ KAPISI

Şahbaz 2020’ye dair beklentilerinin pozitife dönmesini ise şöyle açıkladı: “Dünyadaki makroekonomik durum göreceli olarak iyileşiyor. Türkiye’nin makroekonomik görünümünde de belirgin bir iyileşme var. Bu yıl jeopolitik riskler azalıyor. Ve Türk şirketlerinin ihracat pazarlarındaki başarısı giderek artıyor. Özellikle son dönemde ABD’li ve Japon şirketlerden artan oranda ilgi gözlemlediklerini bildiren Şahbaz, “ABD’li firmalar Türkiye’yi Avrupa’ya giriş kapısı olarak görüyor.”