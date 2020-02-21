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  3. Büyük destek! Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Büyük destek! Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Büyük destek! Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar devlet hayır kurumu Qatar Charity, Türkiye sınırındaki Suriyeli sığınmacılara 200 ton insani yardım malzemesi ulaştıracaklarını açıkladı.

Katar devlet hayır kurumu Qatar Charity, Türkiye sınırındaki Suriyeli sığınmacı kamplarına 200 ton insani yardım malzemesi ulaştıracaklarını, bu amaçla yaklaşık 4 milyon dolar harcandığını açıkladı.

Açıklamada, "Qatar Charity heyeti, İdlib bölgesindeki çatışmalar yüzünden son üç ay içinde Suriye'de yaşanan en büyük göç dalgasına yanıt olarak Suriyeli sığınmacılara ve ülke içinde yerinden olmuş kişilere gıda malzemeleri, geçici konut, ilaç, içme suyu şeklinde acil insani yardımın sağlanması amacıyla Türkiye'de bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

İnsani yardımın yaklaşık 4 milyon dolar değerinde 200 ton malzemeden oluşacağı ve 864 bin kişiye ulaştırılacağı kaydedildi.


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