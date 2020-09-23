Bursa'da 20 bin konut dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şu anda riskli konut stokunun yüzde 30’unu yeniliyoruz. Yapıların 2024’e kadar yenilenmesini hedefliyoruz” dedi. Bursa’nın 1980 sonrasında hormonlu bir büyümeye maruz kaldığını anlatan Aktaş, “Şehrimizi çarpık yapılaşmayı yıkarak güzelleştireceğiz. Bursa’da tarihe ve yeşile dönüşümün başladı” ifadelerini kullandı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK



İlk kazmanın 1 ay önce vurulduğunu hatırlatan Aktaş şu bilgileri verdi: “Hanlar Bölgesi, eski kimliğine kavuşturularak yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak. Proje, Bursa’nın tarihi ve kültürel turizmden hak ettiği payı almasının önünü açacaktır.”

HEDEF 2024’TE 5 MİLYON TURİST



Aktaş, Hanlar Bölgesi’nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirterek, “Şu anda 1.8 milyon turist ağırlıyoruz. Hanlar Bölgesi dönüşümü ve yürüttüğümüz diğer projeler sayesinde yenilenen ve yeşillenen Bursa’nın 2024’te 5 milyon turist ağırlamasını hedefliyoruz. Hanlar Bölgesi sadece günlük ihtiyaçların karşılandığı bir bölge olmaktan çıkarak, Bursa kimliğini gün yüzüne çıkaracak” dedi.