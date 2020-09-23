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23 Eylül 2020 Çarşamba 00:06 | Son Güncelleme:

Bursa'da 20 bin konut dönüşüyor

Bursa'da 20 bin konut dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa genelinde 70 bin riskli bağımsız birimin bulunduğunu ve şu anda devam eden projelerle 20 bin bağımsız birimin dönüşümünün sürdüğünü belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şu anda riskli konut stokunun yüzde 30’unu yeniliyoruz. Yapıların 2024’e kadar yenilenmesini hedefliyoruz” dedi. Bursa’nın 1980 sonrasında hormonlu bir büyümeye maruz kaldığını anlatan Aktaş, “Şehrimizi çarpık yapılaşmayı yıkarak güzelleştireceğiz. Bursa’da tarihe ve yeşile dönüşümün başladı” ifadelerini kullandı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

İlk kazmanın 1 ay önce vurulduğunu hatırlatan Aktaş şu bilgileri verdi: “Hanlar Bölgesi, eski kimliğine kavuşturularak yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak. Proje, Bursa’nın tarihi ve kültürel turizmden hak ettiği payı almasının önünü açacaktır.”

HEDEF 2024’TE 5 MİLYON TURİST

Aktaş, Hanlar Bölgesi’nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirterek, “Şu anda 1.8 milyon turist ağırlıyoruz. Hanlar Bölgesi dönüşümü ve yürüttüğümüz diğer projeler sayesinde yenilenen ve yeşillenen Bursa’nın 2024’te 5 milyon turist ağırlamasını hedefliyoruz. Hanlar Bölgesi sadece günlük ihtiyaçların karşılandığı bir bölge olmaktan çıkarak, Bursa kimliğini gün yüzüne çıkaracak” dedi.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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