Bursa için 'tarihi' proje başlatılıyor

Bursa’ya gelen Kurum, şöyle konuştu: “430 bin metrekarelik o tarihi Bursa dediğimiz alanımızı yenilemek, restorasyonlarını yapmak, tarihi binaları gün yüzüne çıkarmak için çok önemli bir projeyi başlatıyoruz.” Kurum, proje için öngördükleri maliyetin 150 milyon lira olduğunu belirtti.