Bursa için 'tarihi' proje başlatılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ulu Cami ve etrafında, Tarihi Hanlar bölgesinde, tarihi siluetimizi bozan, Ulu Cami’mizin siluetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız” dedi.
Bursa’ya gelen Kurum, şöyle konuştu: “430 bin metrekarelik o tarihi Bursa dediğimiz alanımızı yenilemek, restorasyonlarını yapmak, tarihi binaları gün yüzüne çıkarmak için çok önemli bir projeyi başlatıyoruz.” Kurum, proje için öngördükleri maliyetin 150 milyon lira olduğunu belirtti.