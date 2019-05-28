Altın fiyatları (28 Mayıs)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 249,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.664,00 lir oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,20 250,40 249,30 249,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.648,00 1.669,00 1.643,00 1.664,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 228,20 232,20 227,00 231,00

Lira(Tam) Ziynet 1.611,00 1.631,00 1.605,00 1.625,00

Yarım Ziynet 805,00 815,00 803,00 813,00

Çeyrek Ziynet 403,00 408,00 401,00 406,00