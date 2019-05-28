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28 Mayıs 2019 Salı 13:39 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 13:45

Altın fiyatları (28 Mayıs)

Altın fiyatları (28 Mayıs)

Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? sorusu internette çok arananlar arasında. İşte 28 Mayıs (bugün) gram çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 249,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.664,00 lir oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
                                                            PAZARTESİ                       SALI                 
                                                             Alış         Satış               Alış          Satış     
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                    250,20       250,40             249,30     249,50    
Cumhuriyet Ata Lira                           1.648,00    1.669,00         1.643,00   1.664,00  
22 Ayar Bilezik(Gr.)                            228,20       232,20             227,00     231,00    
Lira(Tam) Ziynet                                 1.611,00    1.631,00          1.605,00   1.625,00  
Yarım Ziynet                                        805,00      815,00              803,00     813,00    
Çeyrek Ziynet                                     403,00       408,00              401,00     406,00    

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