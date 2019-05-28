Altın fiyatları (28 Mayıs)
Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? sorusu internette çok arananlar arasında. İşte 28 Mayıs (bugün) gram çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 249,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.664,00 lir oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,20 250,40 249,30 249,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.648,00 1.669,00 1.643,00 1.664,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 228,20 232,20 227,00 231,00
Lira(Tam) Ziynet 1.611,00 1.631,00 1.605,00 1.625,00
Yarım Ziynet 805,00 815,00 803,00 813,00
Çeyrek Ziynet 403,00 408,00 401,00 406,00