13 Kasım 2019 dolar kuru canlı, anlık.. Bugün dolar ne kadar? Piyasaların gözü ABD görüşmesinde

Bugün dolar ne kadar? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Global bir para birimi haline gelen dolar güncel olaylardan ve durumlardan etkileniyor. Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapacağı görüşmeye odaklandı. Hem küçük hem de büyük yatırımcılar tarafından bugün dolar ne kadar? sorusunun yanıtı aranıyor. 13 Kasım 2019 dolar kuru canlı, anlık sizlerle..

DOLAR KURU 13 KASIM 2019

Dolar bugün 5,77 liradan işlem görüyor.

DÜN DOLAR KURU NASILDI?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7790 seviyesinde işlem görüyor.



Dün doların küresel piyasalarda talebini artmasına paralel 5,80 sınırına kadar yükselen dolar/TL, günü önceki, kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,7742'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,7790 seviyesinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3760, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,4280 seviyesinde işlem görüyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7760 5,7770

Avro 6,3690 6,3700

Sterlin 7,3850 7,4220



ANKARA

ABD Doları 5,7500 5,8100

Avro 6,3250 6,3950

Sterlin 7,3360 7,4890