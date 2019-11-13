13 Kasım 2019 dolar kuru canlı, anlık.. Bugün dolar ne kadar? Piyasaların gözü ABD görüşmesinde
Bugün dolar ne kadar? sorusu arama motorunda hem vatandaşlar hem de dolar yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Dolar/TL, dün 5,7790 seviyesinde işlem gördü. Bugün piyasalar gözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşecek olan görüşmeye çevirdi. Görüşmeden sonra dolarda ne gibi değişikler olacağı araştırılıyor. Bugün dolar ne kadar? sorusunun yanıtı ve 13 Kasım 2019 dolar kuru canlı, anlık sizlerle..
Bugün dolar ne kadar? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Global bir para birimi haline gelen dolar güncel olaylardan ve durumlardan etkileniyor. Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapacağı görüşmeye odaklandı. Hem küçük hem de büyük yatırımcılar tarafından bugün dolar ne kadar? sorusunun yanıtı aranıyor. 13 Kasım 2019 dolar kuru canlı, anlık sizlerle..
DOLAR KURU 13 KASIM 2019
Dolar bugün 5,77 liradan işlem görüyor.
DÜN DOLAR KURU NASILDI?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7790 seviyesinde işlem görüyor.
Dün doların küresel piyasalarda talebini artmasına paralel 5,80 sınırına kadar yükselen dolar/TL, günü önceki, kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,7742'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,7790 seviyesinde alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3760, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,4280 seviyesinde işlem görüyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7760 5,7770
Avro 6,3690 6,3700
Sterlin 7,3850 7,4220
ANKARA
ABD Doları 5,7500 5,8100
Avro 6,3250 6,3950
Sterlin 7,3360 7,4890