30 Ekim son dakika dolar kuru canlı, anlık.. Fed faiz indirirse dolar ne olur? Bugün dolar kaç lira?

Bugün dolar kaç lira? sorusu dolar yatırımcıları tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Yatırımcılar bugün Fed'in faiz kararı ve yarın Başkan Uysal'ın sunumunu yapacağı TCMB'nin enflasyon raporunu takip ediyor. FED kararı sonrası dolar tahminleri yapılıyor. Dolar Pazartesi güne düşüşle başlamasının ardından 5,7630 seviyesinden alıcı buldu. 30 Ekim dolar ne kadar? İşte dolar kuru canlı, anlık..

DOLAR KURU 30 EKİM

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7450 5,7460

Avro 6,3890 6,3900

Sterlin 7,3760 7,4130



ANKARA

ABD Doları 5,7150 5,7750

Avro 6,3450 6,4150

Sterlin 7,3100 7,4700

Fed faiz kararı sonrası dolar kuru ile altın fiyatlarının düşüşe geçmesi bekleniyor. FED kararı sonrası güncel dolar kuru haberimizde olacak.

DOLAR KURU HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5,7630 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçe hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,72 - 5,87 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5,7748'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7630 seviyesinden alıcı buluyor.



Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,3890, sterlin/TL yüzde 0,05 artışla 7,3910 seviyesinde işlem görüyor.





Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1080 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 97,83 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günkü Enflasyon Raporu sunumunun piyasaların odağında olacağını belirtti.