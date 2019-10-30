30 Ekim son dakika dolar kuru canlı, anlık.. Fed faiz indirirse dolar ne olur? Bugün dolar kaç lira?
Bugün dolar kaç lira? sorusunun cevabı arama motorunda araştırılmaya başladı. Dolar güncel olaylardan ve durumlardan etkilenen global bir para birimi. Piyasalar dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle kapalıydı. 30 Ekim dolar kuru kaç lira ile açıldı? merak ediliyor. Yatırımcılar bugün açıklanacak olan FED faiz indirimine odaklanmış durumda. Bugün dolar kaç lira? diye araştıranlar için dolar kuru canlı, anlık..
Bugün dolar kaç lira? sorusu dolar yatırımcıları tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Yatırımcılar bugün Fed'in faiz kararı ve yarın Başkan Uysal'ın sunumunu yapacağı TCMB'nin enflasyon raporunu takip ediyor. FED kararı sonrası dolar tahminleri yapılıyor. Dolar Pazartesi güne düşüşle başlamasının ardından 5,7630 seviyesinden alıcı buldu. 30 Ekim dolar ne kadar? İşte dolar kuru canlı, anlık..
DOLAR KURU 30 EKİM
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7450 5,7460
Avro 6,3890 6,3900
Sterlin 7,3760 7,4130
ANKARA
ABD Doları 5,7150 5,7750
Avro 6,3450 6,4150
Sterlin 7,3100 7,4700
Fed faiz kararı sonrası dolar kuru ile altın fiyatlarının düşüşe geçmesi bekleniyor. FED kararı sonrası güncel dolar kuru haberimizde olacak.
DOLAR KURU HAFTAYA NASIL BAŞLADI?
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5,7630 seviyesinden alıcı buluyor.
Geçe hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,72 - 5,87 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5,7748'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7630 seviyesinden alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,3890, sterlin/TL yüzde 0,05 artışla 7,3910 seviyesinde işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1080 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 97,83 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günkü Enflasyon Raporu sunumunun piyasaların odağında olacağını belirtti.