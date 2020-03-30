Bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte 30 Mart güncel altın fiyatları haberimizde

30 Mart güncel altın fiyatları merak ediliyor. Bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Altın fiyatlarının haftaya nasıl başladığını merak edenler için altının alış satış fiyatlarını derledik. Güncel altın fiyatlarına göre gram altın 339,21 TL'den satılıyor. İşte güncel altın fiyatları..

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 339,21 liradan alınıyor ve 339,21 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 509,57 liradan alınıyor, 521,42 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.014,59 liradan alınıyor, 1.041,44 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bugün 2.142,47 liradan alınıyor, 2.174,95 liradan satılıyor.