Bugün çekilen Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Sayısal Loto sonuçları 6 Haziran 2020

Sayısal Loto 6 Haziran 2020 sonuçları şans oyunu severler tarafından araştırılmaya başlandı. Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştirilen ve en çok tercih edilen şans oyunları arasında yer alıyor. Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Geçtiğimiz çekilişte 6 bilen 1 kişi 2.638.934,45 TL’nin sahibi oldu. Peki, Sayısal Loto sonuçları 6 Haziran 2020 belli oldu mu? İşte cevabı...



SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN 2020 AÇIKLANDI MI?

Kolay yoldan para kazanmak isteyen şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15’te açıklanacak. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

3 Haziran sonuçları: 02, 28, 31, 32, 44, 46

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …