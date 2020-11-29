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29 Kasım 2020 Pazar 15:04 | Son Güncelleme:

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını yarın saat 10.00'da açıklayacak.

AA'da yer alan haberde büyüme beklentisine katılan 17 ekonomist, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinde yüzde 5 büyüme bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.

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