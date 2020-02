Bu yaz Bodrum'da dünyanın düğünü var

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Studyo 1954, 1970’lerin New York’unda Mick Jager’dan Andy Warholl’a her gece ünlülerin akın ettiği, kapısında kuyruklar oluşan bir kulüptü. Önce Amerika’nın sonra dünyanın en popüler gece kulübü haline geldi. Ömrü fazla uzun sürmedi ama ‘kült kulüp’ denince ilk akla gelen isim hâlâ Studyo 54. İşte bu markanın yaratıcısı Ian Schrager, kulüp işinden sonra dünya turizm sektörüne de önemli katkılar sundu, Stüdyo 54’ten sonra yarattığı otel konseptiyle tarihe, ‘butik otel’in yaratıcısı olarak geçti.

'JET-SET' GELİYOR

“Çok fazla lüks otel var. Ve hepsinin lüks anlayışı birbirinin aynı Altın kaplama çeşmeler, büyük yataklar, dev ekran televizyonlar İnsanlar bu tarzda lüks anlayışından sıkıldı” diyen Schrager, ortağıyla birlikte farklı bir yaşam stili sunan yeni bir otel konsepti yarattı. Ve bu yeni konseptle bilinen lüks otel kavramını tamamen değiştirdi. Schrader’in butik oteli o kadar tutuldu ki, dünyanın en büyük otel zincirlerinden Marriot’un sahibinin dahi dikkatini çekti. Dev zincirin sahibi, “Benim binlerce lüks otelim var, ama hiçbiri bu kadar konuşulmadı. Bu oteli görmem lazım” diyor ve Schrager’la bulup, “Senin büyümek, uluslararası bir zincir olmak için bize ihtiyacın var. Bizim de senin vizyonuna ihtiyacımız var” dedi. Ve böylece Edition markasının da temelleri atılmış oldu. Marriott Grubu’nun en lüks markası olarak konumlanan Edition, şimdilik New York, Miami, Londra gibi çok özel 10 lokasyonda bulunuyor. Bu özel lokasyonlardan biri de Bodrum - Yalıkavak. Rönesans Holding’in yatırımıyla 2018 Haziran’da açılan The Bodrum Edition, açıldığı günden bu yana dünya jet-seti’ni ağırlıyor. The Bodrum Edition Genel Müdürü Marc Matar’la Edition’u ve turizm sektörünü konuştuk.

Nerelisiniz, ne zamandır Türkiye’desiniz?

Lübnanlıyım. 2017 yılında yine Bodrum’da bir başka otelin başına geçmek üzere Türkiye’ye geldim. Otel de marka da çok güzel olduğu, aynı zamanda yatırımcı ve marka birbiriyle uyumlu olduğu için Edition’a geçmeyi tercih ettim. Açılışından itibaren de Edition’dayım.

2 sezon geçirdiniz, nasıldı?

Aslında açılışımız Türkiye’de dövizin tam dalgalanmaya başladığı sürece denk geldi. Ani çıkışlara rağmen çok iyi bir sezon geçirdik. Çünkü yerli ve yabancı misafirlerimizin bir dengesi vardı. Yabancılar ağırlıktaydı. Dolayısıyla dolar krizi bizi fazla etkilenmedi. 2018’in ardından 2019 ise mükemmel bir yıldı. Bizde otel fiyatları euro üzerinden. Ancak yeme - içme ve tüm diğer şeyler TL üzerinden. Fiyatları da hiç değiştirmedik.

Açıldığınızdan bu yana pek çok ünlüye de evsahipliği yaptınız. Kimler kaldı bugüne kadar otelinizde?

Rita Ora, Hanedan dizisiyle parlayan Nathalie Kelley, Ünlü İngiliz influencer Caroline Stanbury, Bob Geldof’un kızı Pixie Geldof, House of Holland markasının kurucusu Henry Holland, Aimee Phillips, Kate Moss’un kardeşi Lottie Moss, Fiona Leahy ve Stilist Yasmin Sewell konuklarımız arasında yer aldı.

"Bu yıl rezervasyonlar 2019'dan iyi. Geçen yıl doluluk oranımız yüzde 80’di. Bu sene yüzde 90’ı geçeceğiz."

VİRÜSLERE KARŞI OTEL GİRİŞLERİNE ‘ATEŞÖLÇER’

Koronavirüsün turizme etkisi ne olur?

Süreci yakından takip ediyoruz. Sürekli diğer Marriott otellerinin genel müdürleriyle irtibat halindeyim. Bu olay turizmi etkileyecek. Bence bundan sonra bulaşıcı hastalıklar için önlemler en üst seviyeye çıkacak. Mesela bazı otellerde girişte misafirin ateşine bakılıyor. İleride bu tarz önlemler standart hale bile gelebilir.

BODRUM ARTIK MİKANOS'UN TAHTINA ADAY

Bodrum’a gelen lüks otel sayısı hızla artıyor. Bodrum’un algısı değişiyor mu?

Bodrum dünyada inanılmaz bir patlama yaşadı. Uluslararası yayınlar, Bodrum’u 2020’nin en önemli 10 lokasyonundan biri olarak lanse ediyor. Popüler yerlere giden varlıklı kesim artık Mikanos’ta kalitenin düşmeye başladığını ve kitle turizmine doğru gittiğini dile getiriyor.

3 GÜNLÜK DÜĞÜN 300 BİN $

Bu yıla dair beklentileriniz nasıl?

Bu yıl için göstergeler olumlu. Geçen yıl doluluk oranımız yüzde 80’di. Bu sene yüzde 90’ı geçeceğiz. Şimdiden 7 tane imzalanmış düğün rezervasyonumuz var. 2'si Hint düğünü. Hatta biri, Hindistan’ın çok ünlü bir influencer’ının düğünü. Ayrıca Lübnan, Ürdün, İngiltere ve Amerika’dan düğünlerimiz olacak.

Yabancılar düğün için neden Bodrum’u tercih ediyor?

Hava çok güzel, destinasyon çok iyi. Doğa mükemmel, tesisler yeni ve çok güzel, hizmet Avrupa’ya göre çok iyi ve fiyat da uygun. Yani aradıkları her şey var. Bodrum dünyanın lüks düğün merkezi olabilir.

Bu düğünlerin maliyeti aşağı yukarı ne kadar oluyor?

Genelde her düğün için otel 3 gün kapatılır. Toplam 200 kişilik 3 gün süren bir düğünün maliyeti ise 200-300 bin dolar civarındadır.

"Bodrum, Mikanos’un tahtına aday oldu. Dünya 'jet-set'i de rotalarını Bodrum’a kırmaya başladı."

İSTANBUL’DAN VAZGEÇMEYİZ, BOĞAZ’DA YENİ YER BAKIYORUZ

Aslında Edition markasını biz ilk İstanbul’da tanıdık. Ama o otel uzun soluklu olamadı. Neden?

Evet, Edition Bodrum’dan önce İstanbul’da açılmıştı. Ancak ne yazık ki bu otel grup için bir başarı hikayesi olamadı. Ben bunun iki temel sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi binanın tarihi. Levent’teki binanın geçmişinde ne yazık ki çok talihsiz bir olay var. Ve bu hafızalardan silinmemişti. İkinci sebep ise mülkün sahibinin grupla uyumlu olamaması ve ortak bir sinerji yaratılamaması. Zamanla Edition ‘Biz bu ilişkiyi sürdüremeyeceğiz’ dedi.

Peki İstanbul’dan vaz mı geçti grup?

İstanbul’dan vazgeçmeyiz. Tabii ki İstanbul’a tekrar dönmek istiyoruz. Bunun için yer arayışımız da var. Büyük ihtimalle de bu sefer Boğaz’da olacağız. Edition çok hızlı büyüyen bir zincir. Şu anda toplam 10 otelimiz var ama kısa süre içinde 15 tane daha açılacak.