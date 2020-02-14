Bu şirkette et yemek ve plastik kullanmak yasak

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımının forma kol sponsoru olan Qnet, Türkiye’de hedef büyüttü. Doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren Asyalı firma, 2019 yılında 33 milyon dolar olan Türkiye cirosunu, 3-4 yılda120 milyon euroya çıkarmayı hedefliyor.

MANCHESTER DA VAR

2014 yılından bu yana da Manchester City Spor Kulübü’nün resmi doğrudan satış sponsoru olduklarını hatırlatan Qnet Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, bu konudaki vizyonlarını şöyle anlattı: Firmamızın kuruluş felsefesi ‘Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir’ (RYTHM) prensibi üzerine kurulu. Biz sektörde liderlik hedefledik ama bunu yaparken fark da yaratalım istiyoruz. Çevre konusunu sahiplendik. Firmanın hiçbir yerinde tek kullanımlık plastiğe izin verilmez. Plastik kapaklı karton kahve bardağını bile kapıdan sokamazsınız. Hayvanlar üzerinde test yapmaz. Hatta Qnet’te et tüketilmez. Vejetaryan firmayız. Çalışanlarımızı vejeteryan olmaya zorlamayız. Ama iş görüşmesinde şirket sınırlarında et yiyemeyeceklerini söyleriz.

İSTANBUL’DA OTEL DE ALABİLİRİZ

Qnet’in bu felsefesinin arkasında, şirketin kurucusu Vijay Eswaran’ın olduğunu ifade eden Geyik, Asya’nın 8. en zengin kişisi olan Eswaran’ın Malezya’da ‘dato’ unvanı aldığını hatırlattı. Qnet’i de bünyesinden barındıran QI grubun amiral gemisinin turizm olduğunu vurgulayan Geyik, “Dünyanın tüm agzotik yerlerinde otellerimiz var. İstanbul’da da bir otel arayışımız var” dedi.

190 MİLYAR EUROLUK PAZAR

Cem Geyik’in verdiği bilgilere göre dünya çapında doğrudan satış sektörünün büyüklüğü 190 milyar euroyu buluyor. Avon, Oriflame, Amway gibi firmaların faaliyet gösterdiği Türkiye pazarının büyüklüğü ise 800 milyon euroya ulaştı. Geyik, Qnet’in ise 170 binin üzerinde bağımsız satış temsilcisiyle sektörde ilk 4 firma arasında yer aldığını ifade ediyor.