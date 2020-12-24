Bu rehber yabancıya mülk satışını 2.5 kat artıracak

Rehber, İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde zenginleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Ortadoğu’dan Çin’e, Rusya’dan İran’a geniş bir coğrafyayı hedefledik” dedi. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal da rehberin, 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışını 2023’te 15 milyar doların üzerine çıkarma hedefine önemli bir kaktı sunacağını kaydetti.