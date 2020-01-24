Bu merkez başımıza icat çıkaracak!

Dünyada ‘Unicorn’, Türkiye’de ise ‘Turcorn’ olarak tanımlanan 1 milyar dolar değerinde 10 girişim şirketi çıkarma hedefi doğrultusunda kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) İstanbul Fulya’daki 3 bin metrekarelik yeni yerleşkesi hizmete girdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, ilk Turcorn’ların adresi olmayı hedefliyor. Ev sahipliğini İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in yaptığı açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Vizyoner fikirleri dünyayla buluşturmayı ve girişimcilerin finansa daha kolay erişmesini amaçlayan bu merkezin, pek çok start-up’ın başarısında söz sahibi olacağını düşünüyorum” dedi.

VERGİ TEŞVİKİ GELİYOR

Varank “2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn hedefi uzak bir ihtimal değil... Merkezin geleceğin Turcorn’larına ev sahipliği yapmasını istiyorum” diye konuştu. Girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirecek somut adımlar atacaklarını belirten Varank, “Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi uygulamaları geliştirmek istiyoruz" dedi. Varank, ayrıca girişimcilere 26 milyon liralık destek verdiklerini belirterek, "Çağrı hâlâ açık. Gençlerimiz 200 bin liraya kadar hibeden faydalanabilir" dedi.

YERLİ ELEKTRİKLİ FAYTON YOLLARDA

BakanVarank ayrıca, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park’ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti. Varank, “Sanayicimiz, inovatif bir ürün olan elektrikli fayton geliştirdi. Gayet kullanışlı bir araç” diye konuştu. Bakan Varank, hayvanlara eziyet edilmemesi bakımından elektrikli araçların kullanılması gerektiğini vurguladı.

30 KM HIZA ULAŞIYOR

Faytonu üreten Referans Limited Şirketi’nin genel müdürü Haluk Şahin de şu bilgileri verdi:

- Elektrikli faytonu daha uygun fiyatlara yerli olarak Denizli’de üretiyoruz.

- Fayton, 6-8 saatte şarj oluyor ve tek seferlik şarjla 70-80 km gidebiliyor.

- 30 km hıza ulaşan araç, 4 tekerlek hidrolik fren sistemiyle çalışıyor.

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SAVUNMADAN 2.7 MİLYAR $'LIK İHRACAT

Sabah saatlerinde de İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen 2. Savunma Sanayisi Buluşmaları'na katılan Bakan Varank, “Ürün ve teknolojilerimizle pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği yeniliklere de imza atacağız” dedi. Varank, şöyle konuştu: "2019’da savunma ve havacılık sanayi ihracatı, yüzde 35 artarak 2 milyar 740 milyon dolara ulaştı. Sektörde 50 bine yakın emekçi çalışıyor."

1000'E YAKIN GİRİŞİMCİ VAR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de, “İlk Turcorn’ların adresi olma hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. 2023’e kadar bu alanda en az iki elin parmakları kadar Turcorn çıkaracağımıza eminiz” dedi. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin fiziki kapasitesiyle, girişimci sayısıyla, iş ağıyla; Türkiye’nin en büyük start-up merkezi olduğunun altını çizen Avdagiç, “2017’de 30 start-up ve 100’e yakın girişimciyle yola çıkan BTM, 10 kat büyüdü. BTM’nin başta yapay zeka olmak üzere birçok sektörden kabul ettiği 300’den fazla start-up ve 1000’e yakın girişimcisi var. 300 metrekarelik mekanımız, 3000 metrekarelik bir merkeze dönüştü” diye konuştu. Konuşmaların ardından 13 girişimci, projelerini anlattı.