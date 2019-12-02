Bu kursa gidenler ayda 20 bin TL kazanıyor! 1000 kişi alınacak

Arabaların üzerine serilen halılar, kilimler, kartonlar ve hatta yastıklar… İstanbul’u 2017'de vuran dolu o dönemde verdiği hasarın yanı sıra bu hasardan korunmaya çalışan vatandaşların bulduğu ilginç yöntemlerle de halen hatırlanıyor.

Dolu yağışının ardından ortaya bir başka gerçek daha çıkmıştı. Türkiye’de göçük ustası sayısı oldukça az, hasar gören araç sayısı ise bir hayli fazlaydı. Araç tamir servisleri çareyi Brezilya’dan Arjantin’e, Çin’den Portekiz’e kadar birbirinden farklı ülkelerdeki ustaları Türkiye’ye getirmekte buldu. Dolu yağışından yaklaşık 180 bin araç hasar gördü, talebe yetişemeyen yabancı ustalar günlük 500 euro’yu aşan kazanç elde etti.

SEKTÖRÜN İMDADINA EĞİTİM ATÖLYELERİ YETİŞTİ

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, TRT Haber’den Sertaç Aksan'a yaptığı açıklamada, 2017’deki dolu yağışının Türkiye’de ‘kaporta göçük tamiri’ konusunda bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

O dönemde on binlerce aracın tamir servislerine, oto sanayilerine akın akın gittiğini ancak bu işi bilen kişi sayısının azlığı nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşandığını hatırlatan Bakırtaş, şöyle devam etti:

“Talep patlaması yaşandı ancak usta yoktu. Yurt dışından ustalar getirmek zorunda kaldı çoğu firma. Gelen yabancı ustalar çok rağbet gördü. Günde 1 ya da 1,5 araba çıkartıyor, yüzlerce euro kazanıyorlardı. İş öyle bir noktaya geldi ki, boyasız göçük düzeltme 2017 yılının en çok kazandıran mesleği olarak açıklandı.”

İKİ YILDA 400’E YAKIN USTA YETİŞTİ

TOBFED Başkanı Bakırtaş, bu açığı gördükten sonra hemen kolları sıvadıklarını belirterek, acil bir eğitim programı oluşturduklarını söyledi. “İki sene içerisinde 400’e yakın usta yetiştirdik” diyen Bakırtaş, dolu hasarının sadece ustalarla sınırlı kalmadığını, işin mali boyutunun da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Boyasız göçük düzeltmenin hem ülke ekonomisi hem de sürücüler için avantajlarına dikkat çeken Bakırtaş, şunları söyledi:

“Her yıl 100 milyon dolardan fazla yedek parça ithalatı yapıyoruz. Bir aracın kapısına çarpılıyor, araç servise gidiyor, nasıl olsa kasko karşılıyor diye kapı ithal ediliyor. Oysa o kapı boyasız göçük ile bir gün içinde düzeltilebiliyor. Yetiştirdiğimiz ustaların uygulayacağı yöntemle hem o aracın değer kaybı olmuyor hem de araç haftalarca serviste beklemiyor. Burada bizim için en önemli husus milli servetimizin dışarıya aktarılmaması. Bu nedenle tüm sigorta şirketlerinin de ‘boyasız göçük düzeltme’ noktasında tercihte bulunarak, sürece katkı sağlamasını önemsiyoruz.”

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURULABİLECEK

Bakırtaş, boyasız göçük düzeltme kurslarını yakında İŞKUR üzerinden de açacaklarının bilgisini de paylaştı.

Hedeflerinin 1000 kişiyi bu konuda uzmanlaştırarak ‘usta’ sertifikası vermek olduğunu kaydeden Bakırtaş, “Bu kurslardan mezun olan ustalarımız aylık en az 5 bin TL kazacaklar. Hiç istemeyiz ancak dolu bir kez daha çok etkili bir şekilde yağar ve arabalarda ciddi zarar verirse, Türk ustaların kazançları aylık 20 bin TL’yi aşar. Dünyanın farklı coğrafyalarında dolu vurgunları yaşanıyor. Yetiştirdiğimiz ustaları yurt dışında doludan zarar gören ülkelere göndermek istiyoruz. Kurslarımıza kadınlar da başvurabiliyor” dedi.

2017’DEKİ DOLU FELAKETİ

27 Temmuz 2017'de İstanbul’da etkili olan dolu yağışı ve fırtına, araç sahiplerine de büyük darbe vurmuştu. Kent genelinde yaklaşık 180 bin otomobilin etkilendiği doğal afetin ekonomiye faturası yaklaşık 1 milyar TL’yi bulmuştu.