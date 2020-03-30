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  3. Bu gece yarısı benzinde 8 kuruş indirim olacak

Bu gece yarısı benzinde 8 kuruş indirim olacak

Bu gece yarısı benzinde 8 kuruş indirim olacak

Koronavirüs salgını etkisiyle küresel ölçekte emtia fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Bu gece yarısı benzinde 8 kuruş indirim olacak

Koronavirüs salgını etkisiyle küresel ölçekte emtia fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrol, 23 dolar düzeyinde seyrediyor. Petrolün, 1 Nisan’da üretim kısıtlarının kaldırılmasının ardından daha da düşmesi bekleniyor. Brent petrolün, 20 doların altını görmesi sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da günlük olarak sert iniş ve çıkışlara sahne oluyor. Benzinin tonu, 202 dolara kadar geriledi. Motorinde bir miktar oynama söz konusu. Motorinin tonu 300 dolar düzeyinde seyrediyor. Dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareket söz konusu.

BENZİNDE İNDİRİM

Bu gece benzinde 8 kuruş indirim bekleniyor. Dağıtım şirketi ve bölgesel değişiklikler göstermekle beraber halihazırda benzin 5 TL 31'den satılıyor.


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