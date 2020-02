'Bu formülle et fiyatları 3 yılda yarı yarıya iner'

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Erzincan’da yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu, ailesi İstanbul’a göç edince ilkokula Bostancı’da başladı. Babasının kapıcı maaşı 5 çocuklu aileyi geçindirmeye yetmiyordu. Okulda ‘fakirler listesi’ne girdi. Listedeki çocuklar ayda bir kara tahtanın önüne diziliyor, ayakkabı, önlük, çanta o ayın yardımı neyse tek tek ellerine veriliyordu. Bir gün tahtada yardımlar dağıtılırken, gururu incindi, “Ben artık muhtaç olmak istemiyorum” dedi. Okul çıkışı soluğu Bostancı’da kasaplar çarşısında aldı. 9 yaşında kasap çırağı olarak işe başladı. Günaydın Et ve Restoranlar Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan’ın hikayesi böyle başlıyor. Asan bu hikayeyi her ortamda, her sorana anlatmaktan yılmıyor. Özellikle gençlere, tekrar tekrar, “Kader doğduğun evdir, gerisini sen yapacaksın” demekten kendini alamıyor. Cüneyt Asan’la et fiyatlarından, en popüler çırağı Nusr’et’e, yükselen veganlık trendinden Doğuş’la ortaklığına kadar her şeyi konuştuk.

İlkokulda çalışmaya başladınız. Sonra?

Sonra o iş benim için aşka dönüştü. Okulu bıraktım. Kendimi tamamen bu işe adadım, yıllarca dükkanda yatıp kalktım. Askerden sonra da şimdiki ortaklarımla çalıştığımız dükkanı devraldık. O dükkanla bütün İstanbul bizi farketti.

50 yıldır bu işin içindesiniz, kendi çifliğinizde üretim yapıyorsunuz. Sektörü en iyi bilen insanlardan biri olarak “Türkiye’de et neden et pahalı” sorusuna bir cevabınız vardır...

Bunun iki nedeni var. Birincisi hammadde yani hayvan yok ya da çok az. İkincisi meracılık yetersiz. Yeterince mera olsa hayvan bedava ot yiyecek ama yoksa mecburen hazır yem yem, saman, arpa, mısır yiyor. Bunlar da pahalı.

Çözüm öneriniz var mı?

Türkiye’de yıllardır et üretimi süt ırkı hayvanından elde edilmeye çalışılıyor. Ama bunlar yaratılışları nedeniyle az et, çok süt verirler. O yüzden bizim süt ırkı olan Holstein’ı bırakıp, Simental ırkına geçmemiz lazım. Mevcut hayvanların son 2 doğumuna simental embriyosu koyarak başlayabiliriz. Simental ırka geçtikten sonra 3 yıl sonra et fiyatları yarıya iner.





"‘Kaderim bu’ diye bir şey yok. Gençlere, ‘Kader doğduğun ev, gerisini sen yapacaksın’ diyorum."

NUSRET BENİM ÇOCUĞUM

Yanınızda yetişen gençler genelde bir süre sonra kendi dükkanlarını açıyor Kaç kişi olmuştur steakhouse açan?

Buradan yetişen yüzlerce çocuk var. Almanya’dan Ortadoğu’ya kadar dünyaya yayıldılar. Kendi dükkanını açanların sayısı 50’yi geçti. Burası Türkiye’nin et okulu.

En popüler öğrenciniz de Nusret Aranız kötü mü?

Nusret benim çocuğum. Biz bir aileyiz. Nusret benle 14 yıl çalıştı. Bostancı’da Etiler’de çalıştı. Abisi 22 yıl çalıştı. Babası 10 yıl çalıştı. Diğer iki kardeşi 9 yıl çalıştı. Onlar benim en değerli çocuklarım. Kendi çocuklarıma vermediklerimi onlara verdim. Çocuklarımı karım büyüttü. Ama onları ben büyüttüm. Ustalık babalıktan ötedir, Nusret ne zaman isterse gelip elimi öpebilir.

ET TOKATLAMAK ŞOV!

Havyanları çok seviyorsunuz, saygı duyuyorsunuz. Peki bu et tokatlamalar saygıya giriyor mu?

Girmez tabii ki. Şova girer. Şovun da bir sınırı olmalı. Ben onu da saygı sınırları içinde yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ama var olan dünya bunu kabul ediyor.

15 TL’YE DÖNER OLMAZ

Son dönemde ette çok fazla hile duyuyoruz. Kime güveneceğiz?

Bir kısım esnaf ‘ne yapıp bunu daha ucuza mal edebiliriz’in peşinde. Tabii bu bir ahlak sorunu. 1 gram dana eti koymayadan sırf hindiden döner yapan da etin içine su basan da var. Bunun sayılmayacak kadar çok hilesi var. İnsanlar şuna dikkat etmeli; etin kilogramı 60-80 TL’yken porsiyon döner 8-15 TL’ye verilemez.

YENİ TREND ‘ALMAN USULܒ

2019 zor bir yıldı. Dışarıda yeme azaldı mı?

Eskiden herkes herkesi yemeğe davet ederdi, haftasonları mutlaka çıkılırdı. Bunun azaldığını gözlemliyoruz. ‘Siz beni yemeğe davet ettiniz, ben de sizi davet edeyim’ nezaketi pek kalmadı. İnsanlar neredeyse sürekli Alman usulü hesap ödemeye başladı. Eskiden ‘ben ödeyeyim, hayır ben ödeyeyim’ tartışması olurdu. En sonunda garson, masanın ağır abisi olarak kimi görürse hesabı ona uzatırdı. Şimdi bunları pek görmüyoruz.

HER GÜN 1 KG ET YİYORUM

Veganlık yükseliyor Ne diyorsunuz etin dönemi bitiyor mu?

Saygı duyuyorum, Ben her tür dünya görüşüne saygı duyarım. Ama benim için et Tanrı’nın bizi ödüllendirdiği bir şey. İnsanın mutluluk hormonlarını harekete geçiriyor. Ben 61 yaşındayım. Her gün 1 kilo et yiyorum. Enerjimi ete borçluyum.

"Eskiden kasaplara kız vermiyorlardı. Günaydın’la meslek itibar kazandı. Şimdi kızlar kasap oluyor."

NEW YORK’A LONDRA’YA GİRİYORUZ

Doğuş Grubu size de ortak oldu ama yurtdışında mağazalaşma konusunda biraz yavaş gittiniz...

Evet bence de. Bir takım sebepler vardı tabii. Bu süreçte altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi düğmeye bastık. Dünyanın her yerinde bir Günaydın açacağız. Bunu yapmadan ölmeyeceğim.

Kaç yeni mağaza var gündemde?

Şu anda 42 şubemiz var. En iyi ciroyu Dubai’de yapıyoruz. 2 dükkanımız var, 3’üncüyü açıyoruz. 1 tane Azerbeycan’da var. Sudi Arabistan’da var. Fas ve Bahreyn’i 3 ay sonra açıyoruz. Bu sene Londra ve New York’da dahil olmak üzere yurtdışında 6 dükkan açacağız. Moskova, Ukrayna, ve Çin’de görüşmeler sürüyor. Bazı ülkelerde yerel ortakla, bazı ülkelerde kendi yatırımızla büyüyeceğiz

Şu süreçte Çin tehlikeli değil mi?

Olur mu asıl herkesin korktuğu yere gideceksiniz. Bunların hepsi geçecek.