Bu evler yarı fiyatına satılıyor! Teklif veren alıyor

Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte konutlara olan ilgi artmaya başladı. Sıfır ve ikinci el konutlara olan ilginin dışında nakit parası olanlar da çok ucuza daire sahibi olabiliyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı borcunu ödeyemeyenlerin evlerine bankalar ya da borçlu oldukları kişi-kurum tarafından haciz uygulanıyor.

İcra daireleri ise haciz uygulanan konutları satışını gerçekleştiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes icra dairelerinin açmış olduğu ihalelere katılabiliyor.

İhaleye katılmadan önce ihale ilanının iyice okunması, KDV oranları, konutta şerhin olup olmadığı, pay miktarlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Beğenilen ilan varsa icra dairesine teminat bedeli banka aracılığıyla yatırılabiliyor. İhaleyi alamama durumunda ise teminat hesabınıza iade ediliyor.

İhalenin kazanılması halinde tapu masrafları, KDV ve tellaliye ücreti ortaya çıkıyor.

İŞTE ÇOK UCUZA SATILAN ÖRNEK KONUT

Bağcılar

Konutun rayiç bedeli: 425 bin lira

İhale başlangıç bedeli 222 bin 500 lira

Malın teminat miktarı 85 bin lira

Bakırköy

Konutun rayiç bedeli 350 bin lira

İhale başlangıç bedeli 185 bin lira

Malın teminat miktarı 70 bin lira

Verilen teklif 240 bin lira

Kağıthane

Konutun rayiç bedeli 510 bin lira

İhale başlangıç bedeli 265 bin lira

Malın teminat miktarı 102 bin lira

Pendik

Konutun rayiç bedeli 550 bin lira

İhale başlangıç bedeli 275 bin lira

Malın teminat miktarı 110 bin lira

Verilen teklif 425 bin lira

Silivri

Konutun rayiç bedeli 600 bin lira

İhale başlangıç tutarı 310 bin lira

Malın teminat miktarı 120 bin lira

Kadıköy

Konutun rayiç bedeli 1.8 milyon lira

İhale başlangıç bedeli 900 bin lira

Malın teminat miktarı 360 bin lira

Esenyurt

Konutun rayiç bedeli 550 bin lira

İhale başlangıç bedeli 279 bin lira

Malın teminat miktarı 110 bin lira

Ataşehir

Konutun rayiç bedeli 1.650.000 lira

İhale başlangıç bedeli 833 bin lira

Malın teminat miktarı 330 bin lira

Şişli

Konutun rayiç bedeli 1 milyon lira

İhale başlangıç bedeli 510 bin lira

Malın teminat miktarı 200 bin lira