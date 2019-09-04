Bu evler yarı fiyatına satılıyor! Teklif veren alıyor
Rayiç bedeli 1 milyon lira olan daireler 500 bin liraya alıcı bulabiliyor. Satın almak isteyenlerin yapacağı işlemler ise çok basit.
Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte konutlara olan ilgi artmaya başladı. Sıfır ve ikinci el konutlara olan ilginin dışında nakit parası olanlar da çok ucuza daire sahibi olabiliyor.
Çeşitli nedenlerden dolayı borcunu ödeyemeyenlerin evlerine bankalar ya da borçlu oldukları kişi-kurum tarafından haciz uygulanıyor.
İcra daireleri ise haciz uygulanan konutları satışını gerçekleştiriyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes icra dairelerinin açmış olduğu ihalelere katılabiliyor.
İhaleye katılmadan önce ihale ilanının iyice okunması, KDV oranları, konutta şerhin olup olmadığı, pay miktarlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Beğenilen ilan varsa icra dairesine teminat bedeli banka aracılığıyla yatırılabiliyor. İhaleyi alamama durumunda ise teminat hesabınıza iade ediliyor.
İhalenin kazanılması halinde tapu masrafları, KDV ve tellaliye ücreti ortaya çıkıyor.
İŞTE ÇOK UCUZA SATILAN ÖRNEK KONUT
Bağcılar
Konutun rayiç bedeli: 425 bin lira
İhale başlangıç bedeli 222 bin 500 lira
Malın teminat miktarı 85 bin lira
Bakırköy
Konutun rayiç bedeli 350 bin lira
İhale başlangıç bedeli 185 bin lira
Malın teminat miktarı 70 bin lira
Verilen teklif 240 bin lira
Kağıthane
Konutun rayiç bedeli 510 bin lira
İhale başlangıç bedeli 265 bin lira
Malın teminat miktarı 102 bin lira
Pendik
Konutun rayiç bedeli 550 bin lira
İhale başlangıç bedeli 275 bin lira
Malın teminat miktarı 110 bin lira
Verilen teklif 425 bin lira
Silivri
Konutun rayiç bedeli 600 bin lira
İhale başlangıç tutarı 310 bin lira
Malın teminat miktarı 120 bin lira
Kadıköy
Konutun rayiç bedeli 1.8 milyon lira
İhale başlangıç bedeli 900 bin lira
Malın teminat miktarı 360 bin lira
Esenyurt
Konutun rayiç bedeli 550 bin lira
İhale başlangıç bedeli 279 bin lira
Malın teminat miktarı 110 bin lira
Ataşehir
Konutun rayiç bedeli 1.650.000 lira
İhale başlangıç bedeli 833 bin lira
Malın teminat miktarı 330 bin lira
Şişli
Konutun rayiç bedeli 1 milyon lira
İhale başlangıç bedeli 510 bin lira
Malın teminat miktarı 200 bin lira