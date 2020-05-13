Bu dönemin modası 'güvende kalmak'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Koronavirüs salgınına karşı başarı sağlanmasının ardından Türkiye’de normalleşme süreci başladı. Ekonomik çarkların eski hızına dönmesi için yeni düzenlemeler hayata geçirilirken DeFacto CEO’su İhsan Ateş, yeni sürece dair hazırlıklarını anlattı. Geçen hafta cadde mağazalarını, bu hafta da açık AVM’lerdeki mağazaları açtıklarını belirten Ateş, cadde mağazalarında satışların geçen yılki seviyelere ulaştığını, AVM’lerde ise rakamın geçen yılın yüzde 5 altında kaldığını söyledi. Ateş, salgınla mücadelede ‘evde kal’ döneminin tamamlandığını şimdi ise ‘güvende kal’ döneminin başladığını belirtti.

SOSYAL MESAFE KRALİÇESİ

Bu döneme özel bir koleksiyon hazırladıklarını belirten Ateş, ‘Güvende Kal’ adını verdikleri koleksiyonu şöyle anlattı: “Koleksiyonumuzu 3 ana başlıkta topladık. İlk olarak, uymamız gereken kuralları hatırlatmak için mesajlarımız eğlenceli hale getiren Türkçe ve İngilizce tasarımlara yer verdik. Evde Kal’, ‘Antivirus’, ‘Ellerini Yıka, ‘Sosyal Mesafe Kraliçesi, ‘Evdeyim’, ‘Umudunu Canlı Tut’, ‘Yüzüne Dokunma’, ‘Güncel Mod’, ‘Sosyal Mesafe ile Kişisel Karantina’ gibi mesajlarımız var. İkincisi, anti bakteriyel ürünlerimiz ise toz tutmayan, koku yapmayan, deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretildi. Üçüncüsü de koleksiyonumuzda ayrıca hijyenik tulum, siperlik ve anti bakteriyel maske tasarımları da bulunuyor.”

HAZIRLIK SÜRECİ İÇİN 10 MİLYON TL YATIRIM



Türkiye'de 250 yurtdışında ise 50 mağazanın açıldığını söyleyen Ateş, “Güvende alışveriş için 10 milyon TL yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar yapılan harcamaların 15 milyon TL’yi geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.