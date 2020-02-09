Brexit'le 'vize'si biten İngiliz turist Türkiye'ye geliyor

İşler, İngiliz turistlerin tatil tercihlerinin ilk sırasında İspanya ve Yunanistan’ın yer aldığını söyledi. Bunun en büyük sebebinin vize serbestisi olduğunu belirten İşler, Brexit sürecinin ardından durumun değişeceğini, İngiliz turistlerin bundan sonra geleneksel pazarları olan İspanya ve Yunanistan’a vizeyle gideceğini dile getirdi.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLENİYOR

İşler, “Türkiye, Yunanistan ve İspanya’dan daha iyi oda fiyatları veriyor. Çok ciddi bir gastronomi zenginliğimiz var. Özellikle Yunanistan’a göre daha genç tesislerimiz mevcut. Tüm bunları dikkate aldığımızda İngiltere pazarında çift haneli büyüme olacak. İngiliz turizm firmaları da Yunanistan’daki yatırımlarını Türkiye’ye kaydıracak.” Thomas Cook’tan sonra oluşan boşluğu diğer turizm şirketlerinin doldurduğuna değinen İşler, “Bakanımız tam zamanında ve yerinde yaptığı müdahalelerle durumu lehimize çevirdi” dedi.