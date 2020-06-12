Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8374
  • 7,7384
  • 380.685
  • 108692
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Brexit kararı sonrası Birleşik Krallık ve AB arasında ticari ilişkilerde yoğunluk
12 Haziran 2020 Cuma 09:49 | Son Güncelleme:

Brexit kararı sonrası Birleşik Krallık ve AB arasında ticari ilişkilerde yoğunluk

Brexit kararı sonrası Birleşik Krallık ve AB arasında ticari ilişkilerde yoğunluk

Avrupa Birliği'nden (AB) bu yıl sonu itibarıyla ayrılmayı hedefleyen Birleşik Krallık hükümeti adına konuşan bir sözcü, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret görüşmelerini (free trade agreement - FTA) Temmuz ayından itibaren yoğunlaştırmayı kararlaştırdıklarını açıkladı.

Avrupa'daki Covid-19 pandemisi kaynaklı gelişmelere bağlı olarak, iki tarafın temsilcileri Temmuz sonuna kadar her hafta karşılıklı görüşmeler yapacaklar ve müzakerecilerin katılacağı küçük grup toplantıları düzenlenecek.

Birleyşik Krallık hükümeti sözcüsü ayrıca, 15 Temmuz'da Başbakan Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli arasında yüksek düzeyli bir toplantı da yapılacak.

DHA

Maçka Parkı'nda dehşet: Doktorun boğazını kesti
Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler bugün yapılıyor
Emlak Konut - Advertorial
Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
FETÖ'nün bunalıma giren üyelerine psikoterapi uygulamışlar!

FETÖ'nün bunalıma giren üyelerine psikoterapi uygulamışlar!

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlay�

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor

Efes Antik Kenti leyleklerin yuvası oldu

Efes Antik Kenti leyleklerin yuvası oldu

İstanbul'un ormanları 'doğa devriyesiyle' daha huzurlu olacak

İstanbul'un ormanları ''doğa devriyesiyle'' daha huzurlu olacak