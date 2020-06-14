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  3. Brent petroldeki tarihi düşüş, doğal gazı da düşürecek
14 Haziran 2020 Pazar 07:43 | Son Güncelleme:

Brent petroldeki tarihi düşüş, doğal gazı da düşürecek

Brent petroldeki tarihi düşüş, doğal gazı da düşürecek

Brent petroldeki tarihi düşüş, doğal gaz alım fiyatlarıyla ilgili hesaplamaları da güncelleyecek. Bu kapsamda ithalat fiyatları düşecek, Rusya'ya daha az ödeme yapılacak.

YENİ KONTRAT SÖZLEŞMELERİYLE TÜRKİYE'NİN ÖDEYECEĞİ FİYAT AŞAĞI DÜŞECEK

Türkiye, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ikinci çeyrekte ithal ettiği her 1.000 metreküp gaz için ortalama 230 dolar ödüyor. Fiyat, önümüzdeki süreçte petroldeki düşüşe bağlı olarak gerileyecek. Buna yönelik hesaplamalar büyük ölçüde tamamlandı. Gaz fiyatlarında yeni kontrat sözleşmelerinin, 1 Temmuz'da 183 dolar seviyesinden gerçekleşmesi öngörülüyor. Yani her bin metreküp gazda 47 dolar ucuzluk sağlanacak.

FATURALARA EKİM AYINDA YANSIYACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ; Söz konusu indirimin hane halkına yansıması ise ekim ayını bulacak. Kış başında yapılacak düzenleme ile birlikte, faturalarda yüzde 20 civarında düşüş bekleniyor.

Türkiye, yılda 45 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatları üzerinden uzun dönemli anlaşmalarla gaz ithal ediliyor. Son yıllarda BOTAŞ, fiyatı daha ucuz olan sıvılaştırılmış gaz alımına da ağırlık vererek, fiyatları dengede tuttu.

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