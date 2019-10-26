Boydak'a Erciyes bayrağı

Serdar SAĞLAM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding’in adı ‘Erciyes Anadolu’ olarak değiştirildi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki binasında düzenlediği basın toplantısında, fonun kayyumluğunda yönetilen en büyük şirketler arasında Boydak Holding’in de olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 yıldır holdingi yönettiklerini belirten Gülal, bu sürede sürekli yükselen bir başarı hikayesi yakaladıklarını ifade etti. Gülal, şu bilgileri verdi:

CİRO 8.5 MİLYARA ÇIKTI

“Devraldığımız gün itibarıyla 5.8 milyar lira öz kaynağı olan holding, şu an 9 milyar lira öz kaynağa ulaştı. Burayı yüzde 55 büyüttük. Yine 5.5 milyar lirada aldığımız ciro, 8.5 milyar liraya ulaştı, yüzde 70 büyüttük. Devir tarihinde 562 milyon lira olan kâr, bugün 865 milyon liraya ulaştı. Burada da yüzde 54 seviyesinde bir artış sağlamış olduk. Aktif büyüklük olarak 7.6 milyar liraya alınan holding, bugün 12.6 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar yüzde 64 seviyesinde büyütmüş olduk.”

12 BİN 232 ÇALIŞANI VAR

TMSF Başkanı Gülal, holdingi devraldıklarında toplam 13 bin 240 çalışanı olduğunu, bugün bu rakamın 12 bin 232 kişiye düştüğünü vurguladı. Bu rakamın azalışında FETÖ ile mücadelenin önemli payı olduğunu aktaran Gülal, daha az çalışanla çok yüksek bir performans gösterdiklerini söyledi.

Muhiddin Gülal, toplantının ardından bina önündeki eski holding flamasını indirerek, yenisini göndere çekti. Ardından çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞİRKETLERİN İMAJLARINI DA YÖNETİYORUZ

Holdingin isminin değiştirilmesi sürecine ilişkin Gülal, şunları söyledi: “TMSF’nin yönettiği şirketlerin imajlarını da yönetmekle mükellefiz. Holdingimizin ismini FETÖ/PDY ile bütünleşmiş olması nedeniyle, değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı. Holdinge yeni bir imaj katmak adına bir isim ve logo yapma ihtiyacı hasıl oldu. Bu imaj değişikliğine istinaden bir değişiklik yaptık.” Gülal’ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen sunumda, şirketin adının ‘Erciyes Anadolu Holding’ olarak değiştirildiği açıklandı.