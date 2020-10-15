Bosch, Yunanistan'daki üretimi Türkiye'ye taşıyor

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı bildirildi. 31 Aralık’ta Yunanistan’daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye’de devam edileceği belirtildi. Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM), yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağını açıkladı. POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında da bulundu.

3 MİLYAR EUROYA SATILDI

Yunanistan’da 1865 yılında kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015 tarihinde Bosch ve Siemens’ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar euro bedelle satılmıştı. Otomotiv firması BMW ve Daimler’e ait Free Now Group da 28 Şubat’ta ülkedeki operasyonuna son vermişti. Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz’da Yunanistan’daki 17 dükkanını kapatmıştı.

