Boşanmada kritik eşik ilk 5 yıl

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; evlenen çiftlerin sayısı 2018’de 554 bin 389 iken 2019’da yüzde 2.3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6.56 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2018’de 143 bin 573 iken 2019’da yüzde 8 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1.88 olarak gerçekleşti.

KADINLARDA İLK EVLİLİK YAŞI 25

Boşanmaların 2019’da yüzde 36’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20.6’sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27.9 iken kadınlarda 25 oldu. Kaba evlenme hızının 2019’da en yüksek olduğu il, binde 7.89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7.86 ile Adıyaman, binde 7.77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,45 ile Gümüşhane oldu.

YABANCI GELİN ORANI YÜKSELDİ



Yabancı gelinlerin sayısı 2019’da 23 bin 264, yabancı damatların sayısı 4 bin 580 olarak açıklandı. Damatların yüzde 31’i Alman, yüzde 16.4’ü Suriyeli damatlar oldu. Gelinler uyruklarına göre incelendiğinde ise yüzde 14.5 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Bunları yüzde 11.7 ile Azerbaycanlı, yüzde 10.5 ile Alman gelinler izledi.