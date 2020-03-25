ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “sınırsız” genişleme hamlesiyle piyasalardaki panik havası azalsa da söz konusu adımların etkisinin sürdürülebilir olup olmayacağı yatırımcılar için merak konusu haline geldi.

ABD borsasındaki yükselişe dikkat çeken Sadi Özdemir, “Borsadaki yükselişin iki faktörü var. Bunlardan birisi Fed’in aldığı varlık alımı kararı, diğeri ise ABD hazinesine yapılan 2 milyar dolarlık teşvik. Dünyada dolar kitlesiyle ilgili endişe ve kaygılar had safhaya ulaştı. Havayollarından başlayarak aşağıya doğru inen bütün şirketlerdeki ciro kaybı endişesi çöküşü yaşattı.” dedi.

Borsa ne olacak? Sadi Özdemir değerlendirdi

“ALGI OLUŞMADAN HİSSE SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİLER”

Salgının AB ve ABD merkezine gitme ihtimali üzerinde duran Özdemir, “Dünyada salgınla ilgili küresel algı oluşmadan önce meşhur şirketlerin Amerika zenginleri hisse satışlarını gerçekleştirmişler. Demek oluyor ki oyun devam ediyor. Bu konuda çok dikkat edilmesi lazım...” ifadelerini kullandı.

“ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE DAHA İYİ DURUMDAYIZ”

Asya borsalarının yükseldiğini söyleyen Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Önceki haftaya göre daha iyi durumdayız. Asya borsaları yükseliyor, dolarda aşağı doğru bir geliş oldu. Küresel boyutta ülkelerin dolara karşı yükselişi oldu. Merkez bankaları ve hükümet hazinelerinin piyasaya destek olacağı yönündeki açıklamalarının birikimi borsayı bu noktaya getirdi.”