  • $7,8843
  • 9,3921
  • 458.659
  • 1343.87
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının Katar'a devri için mutabakat anlaşması imzalandı
26 Kasım 2020 Perşembe 17:02 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının Katar'a devri için mutabakat anlaşması imzalandı

Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının Katar'a devri için mutabakat anlaşması imzalandı
AA

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının devri için mutabakat anlaşması imzaladı. Katar Yatırım Otoritesi'ne devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'un yüzde 80,6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA’ya devri için imzalar atıldı.

AA'da yer alan haberde, TVF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

TVF Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul'un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği iş birliğini de kapsıyor. TVF, halihazırda yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor.

Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. TVF, konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. 

<p>Peki, Maradona nasıl efsane oldu? Çoğu insana göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmasının sebebi

Maradona nasıl efsane oldu?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Enes Batur kaza anında yaşadıklarını anlattı: Acaba ölecek miyim?

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.