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  3. Borsa İstanbul 'İki Sıfır Atılması'na ilişkin projeyi erteledi

Borsa İstanbul 'İki Sıfır Atılması'na ilişkin projeyi erteledi

Borsa İstanbul 'İki Sıfır Atılması'na ilişkin projeyi erteledi

Borsa İstanbul, BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması'na ilişkin projeyi ertelediğini açıkladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, BISTECH sistemi 2.11 versiyon geçişi ve BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projeler ertelendi.

Borsa İstanbul, BISTECH sistemi 2.11 versiyon geçişi'nin 6 Temmuz 2020, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması'nın ise 27 Temmuz tarihinde yapılmasının planlandığını duyuruldu.


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