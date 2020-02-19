Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla: Borsadan 2 sıfır atacağız

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, basınla sohbet toplantısında Borsa İstanbul'da 2 sıfır atılacağını söyledi. Atilla"Mayıs'ta endeksten 2 sıfır atmaya niteyiliz" dedi. Atilla, borsanın halka arzı için de yıl sonuna doğru hazır olunacağını belirtti. Atilla, Borsa İstanbul'un 2022-2023’te Finans Merkezi'ne taşınacağını belirtti.

'AÇIĞA SATIŞ YASAĞININ KALKMASI GÜNDEMİMİZDE, TAKİPTEYİZ'

Hakan Atilla'nın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak

Kapalı tahtalarla ilgili bizim tarafımızda yıpalacak birşey yok

Daha fazla yerli yatırımcının gelmesi için çalışma var ancak olgunlaşmadı

Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak

İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı.



Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor.

Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var.

Yeni enstrümanlar gündemde.

Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var.

Borsada yüksek frekanslı işlem payı yüzde 16-17, endişe edecek bir durum yok.

Ödünç piyasasını daha aktif hale getirmek için çalışma başlattık.

'TAŞINMA 2022-23'Ü BULUR'

BIST'i Finans Merkezi'ne taşıma niyetimiz var, taşınma 2022-23'ü bulur.

Akşam seansında ortalama 200 milyon TL işlem geçiyor, gidişattan memnunuz.

BIST-100 endeksi, 6 basamak ve 2 küsurat ile dünyada en büyük endeks değerleri arasında yer alıyor. Dünya borsalarında endeksler genellikle 4 basamak ve 2 küsurat şeklinde.