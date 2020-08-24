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  3. Borsa İstanbul: Düğünde oynanır, borsada oynanmaz
24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:50 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul: Düğünde oynanır, borsada oynanmaz

Borsa İstanbul: Düğünde oynanır, borsada oynanmaz

Borsa İstanbul, ‘Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır' başlıklı bilgilendirme videosu hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Borsa İstanbul, katma değeri yüksek içeriklerle hazırladığı videolarla yatırımcıları doğru yatırımın esasları hakkında bilgilendirip onlara farkındalık kazandırmaya devam ediyor. Dün paylaşılan videoda, “Düğünde oynanır, sahada oynanır. Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil, yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur” ifadelerine yer verildi.  

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