Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9246
  • 6,5477
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Borsa İstanbul, banka hisselerinde açığa satışı yasakladı

Borsa İstanbul, banka hisselerinde açığa satışı yasakladı

Borsa İstanbul, banka hisselerinde açığa satışı yasakladı

Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğünce, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Oğlu için 5 bin lira nafaka
'Karnımda sanki bir Rocky var'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
<p>Kadirli Kafes ve Süs Kuşları Sevenler Derneği Başkanlığı da yapan Mustafa Sarıbaş’ın 10 yıl önce

Kuş Yumurtasındaki İlk Kalp Atışı Heyecanı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı

YPG-PKK'lı teröristlerden Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı: 2 sivil şehit, 12 yaralı