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  3. Borsa haftaya 86.894,95 puanlık yükselişle başladı

Borsa haftaya 86.894,95 puanlık yükselişle başladı

Borsa haftaya 86.894,95 puanlık yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,11 yükselişle 86.894,95 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 98,89 puan ve yüzde 0,11 artışla 86.894,95 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,38 ile sigorta oldu. 

Geçen haftanın son işlem gününde, 86.500-87.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 86.796,06 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Çin tarafından atılan adımlar sonrası ticaret savaşı endişelerinin arttığını belirterek, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmesi ve taraflardan gelen açıklamalar sonrası bölgenin de risk unsuru olarak takip edileceğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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