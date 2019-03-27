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  3. Borsa günü 91.855,14 puandan tamamladı

Borsa günü 91.855,14 puanlık düşüşle tamamladı

Borsa günü 91.855,14 puanlık düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.523,45 puan ve yüzde 5,67 azalarak 91.855,14 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,67 değer kaybıyla 91.855,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.523,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 7,62, holding endeksi yüzde 5,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Genele yayılan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 91.500-92.000 bandında dengelendi

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesinin yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde güven endeksleri ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, 91.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

(AA)

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