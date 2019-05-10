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  3. Borsa güne 89.480,41 puanlık yükselişle başladı

Borsa güne 89.480,41 puanlık yükselişle başladı

Borsa güne 89.480,41 puanlık yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,90 değer kazancıyla 89.480,41 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,90 değer kazancıyla 89.480,41 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 794,53 puan ve yüzde 0,90 artışla 89.480,41 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve hızlı yükselen Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS), döviz kurlarında artışa neden olmasıyla pay piyasalarında sert düşüşler görüldü. Mart ayında 300 seviyelerinde seyreden Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 490'ın üzerine çıkarken, BIST 100 endeksi yüzde 1,76 azalışla 88.685,88 puana geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) repo ihalelerine bir süre için ara verdiğini açıklayarak sıkılaşmaya gitmesi ve zorunlu karşılıklarda yaptığı düzenleme ile piyasaya 2,8 milyar dolar likidite vermesi, dün akşam döviz kurlarının yükselişini durdurdu.

Analistler, TCMB'nin adımları ile döviz kurlarının ateşinin düştüğünü, ve dün 6,2461'i gören dolar/TL'nin bugün bankalararası piyasada 6,1220'den işlem gördüğüne dikkati çekti.

Uluslararası piyasada yüksek seyreden Türkiye CDS'lerinin, TL üzerindeki baskısının halen devam ettiğini ifade eden analistler, bugün ABD ile Çinli yetkililer arasında devam edecek müzakereler ile ABD'de enflasyon ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin güçlü destek konumunda olduğuna değinerek, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

(AA)

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