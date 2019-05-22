Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0833
  • 6,7944
  • 249.133
  • 85.213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Borsa, güne 85.041,93 puanlık düşüşle başladı

Borsa, güne 85.041,93 puanlık düşüşle başladı

Borsa, güne 85.041,93 puanlık düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 85.041,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 267,65 puan ve yüzde 0,31 azalışla 85.041,93 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün satış ağırlıklı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da, yüzde 1,68 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 85.309,58 puanla 27 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 84.900'ün kritik destek konumunda bulunduğunu, bu seviyeden gelebilecek tepki alımlarının gücünün kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını kaydetti.

ABD-İran gerilimi ve ABD ile Çin tarafından ticaret konusunda atılan adımların yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, bugün İngiltere'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının da takip edileceğini bildirdi. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Çiğnenmiş sakıza 14.000 dolar ödedi
Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı
Ünlü model sevgilisini bıçakladı!
Afrika'da can suyu oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı. MHP´nin sosyal m

Bahçeli, Klasik Otomobili ile Başkent Caddelerini Gezdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ordulu balıkçıların Romanya açıklarında saldırıya uğradığı iddiası

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu