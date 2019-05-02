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  3. Borsa güne 314,23 puanlık yükselişle başladı

Borsa güne 314,23 puanlık yükselişle başladı

Borsa güne 314,23 puanlık yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 314,23 puan ve yüzde 0,33 artışla 95.729,80 seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 değer kazancıyla 95.729,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 314,23 puan ve yüzde 0,33 artışla 95.729,80 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 taş toprak oldu.

Salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı Enflasyon Raporu'nu ardından 95.730,16 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,93 primle 95.415,57 puandan tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizleri 2,25-2,50 aralığında sabit tutmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesinin risk iştahını azalttığını ve New York borasında negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Powell gerçekleştirdiği basın toplantısında, enflasyonun ısrarcı şekilde düşük kaldığı görülürse komitenin para politikasını belirlerken bunu hesaba katacağını belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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