BORON'un bulaşık ürünleri raflarda

Yeni ürünleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Dönmez “BORON’un yönünü vatandaşın istek ve taleplerinin belirlediğini kaydederek, “Makineler için BORON bulaşık jel doğal mineralli temizlik ürünü, BORON bulaşık elde doğal mineralli temizlik ürünü ve BORON doğal parlatıcı ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz” dedi. Dönmez “Ürünün içeriğinde, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri yok. Bütün gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak” diye konuştu.