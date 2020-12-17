  • $7,8001
  • 9,5366
  • 467.666
  • 1392.45
17 Aralık 2020 Perşembe 01:18 | Son Güncelleme:

BORON'un bulaşık ürünleri raflarda

BORON'un bulaşık ürünleri raflarda

Bor madeninden çamaşır yıkama için geliştirilen BORON, bu kez bulaşık deterjanı olarak piyasaya çıktı.

Yeni ürünleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Dönmez “BORON’un yönünü vatandaşın istek ve taleplerinin belirlediğini kaydederek, “Makineler için BORON bulaşık jel doğal mineralli temizlik ürünü, BORON bulaşık elde doğal mineralli temizlik ürünü ve BORON doğal parlatıcı ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz” dedi. Dönmez “Ürünün içeriğinde, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri yok. Bütün gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak” diye konuştu.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla kat

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Yeni füze sistemi HİHAR A envantere giriyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

35 yıldır Beşiktaş haberlerini biriktiriyor

Vahşi doğanın en komik hayvanları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.